Endstation für den Weinbacher Wichtelwagen

Jetzt steht er auf dem Weinbacher Festplatz, und dort soll er auch bleiben: Der Wichtelwagen war erneut Thema im Gemeindeparlament. Foto: Jürgen Vetter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEINBACH - Die fast unendliche Reise des Wichtelwagens hat ein Ende gefunden: Der Wagen steht nun auf dem Weinbacher Festplatz: Dort sollen künftig Kita-Kinder betreut werden. In ihrer Sitzung am Donnerstagabend haben sich Weinbachs Gemeindevertreter über den aktuellen Stand der Dinge informiert.

Bereits am 19. Juli vergangenen Jahres hatte ein Schwertransport das zwölf Meter lange, drei Meter breite und 3,25 Meter hohe mobile Kita-Domizil vom oberbayerischen Hersteller nach Weinbach gebracht. Weil noch kein endgültiger Standort feststand, wurde das 90 000 Euro teure Spezialgefährt zuerst einmal auf dem Edelsberger Festplatz abgeladen und dort am Platzrand abgestellt.

Edelsberg bleibt nur

eine Zwischenetappe

Genau da stand er dann viele Wochen lang, weil sich die Standortfrage als ziemlich kompliziert erwies. Für den ursprünglich ins Auge gefassten Standort direkt am Weinbacher Kindergarten war keine Betriebserlaubnis zu bekommen. Umfangreiche Abstimmungen waren danach nötig - mit den Genehmigungsbehörden und mit der "Gemeindeübergreifenden Trägerschaft Evangelisches Dekanat Weilburg" (GüT), die im Auftrag der Gemeinde Weinbach für die Betreuung der Kita-Kinder zuständig ist.

Fotos Jetzt steht er auf dem Weinbacher Festplatz, und dort soll er auch bleiben: Der Wichtelwagen war erneut Thema im Gemeindeparlament. Foto: Jürgen Vetter 2

Letztlich kamen nur noch das nicht mehr für Fußballspiele genutzte Sportplatzgelände Edelsberg und der Weinbacher Festplatz in Frage. Ende März entschieden sich die Gemeindevertreter schließlich dafür, dass der Wichtelwagen zur Kinderbetreuung auf dem Festplatz Weinbach stehen soll, wohin er mittlerweile auch gebracht wurde.

In der Parlamentssitzung am Donnerstag im Dorfgemeinschaftshaus Elkerhausen wollten die Mandatsträger wissen, wo das Vorhaben aktuell steht. Bürgermeisterin Britta Löhr (parteiungebunden) berichtete, dass der Wagen nun auf dem Platz steht. Nötig sei ein Zaun, der diesen Bereich des Festplatzes zur Sicherheit der Kinder von einem angrenzenden Wirtschaftsweg abgrenzt. Für den Aufbau des Zauns und für den ebenfalls notwendigen Kanalanschluss würden derzeit Angebote eingeholt. Außerdem soll der Gemeindeförster ein Baumgutachten erstellen und dazu die Vitalität der im Bereich stehenden Bäume überprüfen sowie die Bäume auf Totholz absuchen. Außerdem würden in der Gemeindeverwaltung ein Beschilderungsplan erarbeitet und dann die nötigen Verkehrsschilder beschafft.

"Das, was jetzt läuft, ist alles Flickwerk", kritisierte Ulrich Dorn von der Wählergruppe "Weilburg-Limburg, Aufstehen für Solidarität und Gerechtigkeit" (WASG) und ergänzte: "Dafür, wie er jetzt genutzt werden soll, ist er gar nicht gebaut." Dorn regte an, den ja bis jetzt noch völlig ungenutzten Wichtelwagen einfach an eine andere Kommune weiterzuverkaufen.

Das stieß bei den übrigen Parlamentariern auf wenig Gegenliebe. Dorn habe Ausschusssitzungen zum Thema verpasst und sei auch nicht anwesend gewesen in der Sitzung, in der die Standortentscheidung getroffen wurde, bekam er vorgehalten. Darüber hinaus sei die gefundene Lösung gut. Norbert Jung (SPD) sagte "Der Wichtelwagen steht jetzt am richtigen Standort. Wir sollten uns nun sputen, dass der Wagen zum Beginn des nächsten Schuljahrs in Betrieb gehen kann. Das Ding muss jetzt mit Leben gefüllt werden."

Wir haben das ja alles in der letzten Sitzung ausführlich besprochen", erinnerte Andreas Roos. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion betonte ebenfalls, dass der Weinbacher Festplatz die beste Lösung für das Standortproblem sei.

Pädagogisches Konzept wird in Sondersitzung erörtert

Ulrich Dorn sieht dagegen den Edelsberger Sportplatz als deutlich geeigneter für eine Waldkindergartengruppe an, weil er direkt am Waldrand liegt. Daraufhin entgegnete der FWG-Fraktionsvorsitzende Eric Klapper: "Es wird keine Waldkindergartengruppe geben. Es wird eine naturnahe Gruppe geben."

Wie das pädagogische Konzept bei der Betreuung der Kita-Kinder am und im Wichtelwagen aussehen wird, darüber soll am Mittwoch, 18. Mai, gesprochen werden. Für diesen Tag ist eine Sondersitzung der Weinbacher Gemeindevertretung geplant, in der die Thematik gemeinsam mit Vertretern der GüT erörtert werden soll. Zu diesem Termin sind auch alle interessierten Bürger der Gemeinde Weinbach eingeladen.

Bleibt die Frage, wie viele Kinder maximal im Wichtelwagen betreut werden dürfen. In Weinbach hofft man auf 25 oder mehr. Doch darüber wird letztlich das hessische Sozialministerium in seiner Genehmigung entscheiden.