Entschärfer sprengen Handgranate in Limburg

LIMBURG - Mitten in einem Waldstück zwischen Limburg und Linter war am Mittwochmittag eine Handgranate gefunden worden. Entschärfer des Hessischen Landeskriminalamtes konnten sie vor Ort unbrauchbar machen, sodass niemand zu Schaden kam. Gegen 15 Uhr, teilte die Polizei mit, sei die Granate zufällig entdeckt worden. Daraufhin seien die Polizei und im weiteren Verlauf Experten des Kampfmittelräumdienstes verständigt worden. Letztendlich nahmen die zuständigen Entschärfer des Hessischen Landeskriminalamtes den Sprengsatz in Augenschein, sperrten den Bereich ab und sprengten die Handgranate.