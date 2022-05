Erst Feuer gemacht dann Autos beschädigt

Ein 53 Jahre alter Mann hat zuerst in Ahausen ein Feuer entzündet, das von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Dann hat er die Autos seiner Nachbarn beschädigt. Symbolfoto: dpa

WEILBURG-AHAUSEN - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 11. auf 12. Mai, hat nach Angaben der Polizei ein Mann in der Grundbachstraße in Ahausen zuerst ein Feuer gemacht und danach noch mehrere Autos beschädigt. Laut Mitteilung der Polizei wurde der Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe, in einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt und dort untergebracht. Anwohner in der Grundbachstraße verständigten Feuerwehr und Polizei, weil der 53-Jährige auf einer Grünfläche zum Grillen ein Feuer entzündet hatte, das dann immer größer wurde.

Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei redete dem Mann ins Gewissen. Kurz darauf musste die Streife allerdings wieder nach Ahausen ausrücken, da der 53-Jährige nun die Reifen an drei Autos seiner Nachbarn zerstochen hatte. Zudem bedrohte und beschimpfte er seine Nachbarn.