Erst Streit übers Tempo, dann Unfall

Im Auto wird über das Fahrtempo gestritten, dann passiert der Unfall, bei dem eine 84-Jährige leicht verletzt wird. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEINBACH - Ein Streit über das Fahrtempo führte ersten Ermittlungen zufolge am vergangenen Montag zu einem Verkehrsunfall in Weinbach, bei dem ein Auto mit einer Hauswand kollidierte und eine Frau leicht verletzt wurde.

Hierbei befuhr nach Angaben der Polizei die 84-jährige Fahrerin eines Nissans die Elkerhäuser Straße in Weinbach in Richtung Blessenbach, als sie eigenen Angaben zufolge mit ihrem Beifahrer zunächst in einen Streit über die Geschwindigkeit geriet. Während der Diskussion verlor die Fahrerin plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen.

Der Nissan geriet daraufhin ins Schleudern, rutschte von der Fahrbahn und kam erst an einer Hauswand zum Stehen. An dem Fahrzeug und der Hauswand entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, während der Beifahrer unverletzt blieb.