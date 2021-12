Erster Omikron-Fall in Limburg-Weilburg

Im Kreis Limburg-Weilburg ist die Omkrion-Virusvariante erstmals aufgetreten. Symbolfoto: dpa

LIMBURG-WEILBURG - Nun gibt es den ersten bestätigten Omikron-Fall im Landkreis Limburg-Weilburg. Darüber hat das Gesundheitsamt des Landkreises Limburg-Weilburg am Freitag informiert. Die betroffene Person befinde sich für 14 Tage in Quarantäne.

"Aktuell wird mit Hochdruck an der Kontaktnachverfolgung gearbeitet, wonach gegebenenfalls weitere Maßnahmen erforderlich werden", teilt Nadine Welcker aus dem Landkreisbüro mit. "Alle Kontaktpersonen müssen sich nach der aktuellen Empfehlung des RKI ebenfalls für 14 Tage in Quarantäne begeben." Aus datenschutzrechtlichen Gründen könne die Kreisverwaltung aber keine näheren Angaben zu der infizierten Person machen.

Zudem teilt die Kreisverwaltung mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Freitag, 17. Dezember, 0 Uhr, 597 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es bislang 13 052 bestätigte Fälle, 46 mehr als am Vortag. 12 157 Personen sind inzwischen genesen, 64 mehr als einen Tag zuvor. 1043 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 298 Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 16 mit dem Coronavirus infizierte Personen im Normalpflegebett und vier Personen im Intensivbett.

Die Inzidenz beträgt in Limburg-Weilburg 180,5

Die Hospitalisierungs-Inzidenz in Hessen beträgt 4,24. Die Inzidenz beträgt 180,5. Das Gesundheitsamt des Landkreises Limburg-Weilburg stellt eine Anlaufstelle für Covid-19-Impfungen bereit: Auf der Heide 3 in Limburg. Eine vorherige Terminvereinbarung ist Voraussetzung für eine Impfung in den Zeitfenstern montags bis freitags von 8.30 bis 20 Uhr. Terminvereinbarungen: www.landkreis-limburg-weilburg.de, www.terminland.eu/iz-limburg-weilburg.

Der Landkreis Limburg-Weilburg bietet auch Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung montags bis freitags für über 60-Jährige an. Täglich zwischen 7 und 8.30 Uhr sind Booster-, Erst- und Zweitimpfungen mit dem Impfstoff von Moderna möglich. (red)