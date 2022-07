Es setzt Schläge und Pfefferspray auf Kirmes in Dehrn

Jetzt teilen:

RUNKEL-DEHRN - Eine größere Schlägerei auf dem Kirmesplatzes in der Burgfriedenstraße in Dehrn ist der Polizei am Sonntagmorgen, 10. Juli, gegen 3.45 Uhr gemeldet worden. Die Beamten haben mehrere Personen angetroffen, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Laut Polizei hätten die Personen alle Schlagverletzungen aufgewiesen und teils über Beschwerden infolge von versprühtem Pfefferspray geklagt. Eine Behandlung hätten sie jedoch abgelehnt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar und Gegenstand des Ermittlungsverfahrens. Hinweise: Telefon 0 64 31-9 14 00.