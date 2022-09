Evangelisches Dekanat an der Lahn stellt neues Gebäude vor

"Hervorragende Zusammenarbeit mit dem ausführenden Bauunternehmen": Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer, Propstei Nord-Nassau, steht vor dem neuen Verwaltungsgebäude in Limburg. Foto: Bernd Volz

LIMBURG-WEILBURG - Mit Beginn dieses Jahres sind die Dekanate Runkel und Weilburg im neu gegründeten "Evangelischen Dekanat an der Lahn" aufgegangen. Seit wenigen Wochen arbeitet man auch räumlich unter einem Dach zusammen. Nun stellte die Evangelische Kirche ihr neues Dekanatsgebäude in Limburg im Rahmen eines "Tages der offenen Tür" der Öffentlichkeit vor. Das Verwaltungsgebäude im Dietkircher Weg besticht durch seine offene Gestaltung sowie Begegnungsorte für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Gäste.

Bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers, voraussichtlich auf der Herbstsynode, sind die Dekane Manfred Pollex (ehemaliges Dekanat Runkel) und Ulrich Reichard (ehemaliges Dekanat Weilburg) kommissarisch im Amt. Ulrich Reichard eröffnete die Vorstellung des neuen Domizils mit einer Andacht. Musikalisch begleitet wurde er von Dekanatskantorin Doris Hagel an der Orgel und Edgar Sterkel an der Trompete.

Langer Prozess des Zusammenwachsens

"Hausherr" Peer Schmidt wurde auf der konstituierenden Wahlsynode im Februar 2022 zum neuen Präses gewählt. Er leitet das neue Dekanat an der Lahn mit rund 42.000 Gemeindemitgliedern in 42 Kirchengemeinden, 32 Pfarrerinnen und Pfarrer und insgesamt 318 Kirchenvorständen. Die Größe des neuen Dekanats entspreche etwa der Fläche des Landkreises Limburg-Weilburg, so Schmidt.

Dekan Ulrich Reichard (3.v.l.) hält eine Andacht anlässlich der Vorstellung des neuen Dekanats-Verwaltungssitzes in Limburg. Foto: Bernd Volz 2

Auch vier Kirchengemeinden des Lahn-Dill-Kreises (Philippstein, Altenkirchen, Brandoberndorf und Weiperfelden) zählen zum Dekanat an der Lahn, Stadt- und Gemeindeteile von Bad Camberg und Selters hingegen nicht.

Es sei ein langer Prozess des Zusammenwachsens der zwei Dekanate mit ihren Verwaltungssitzen und Teams gewesen, so Schmidt. Er dankte allen Mitarbeitern, die neben ihrer eigentlichen Arbeit den Umzug stemmen mussten.

Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer, Probstei Nord-Nassau, lobte die Fusion und Neuausrichtung der evangelischen Kirche vor Ort mit ihrem neuen Verwaltungszentrum in Limburg. Dies zu begleiten sei ein spannender Prozess. Trotz aller Veränderung der Dekanate habe die Botschaft Gottes Bestand.

"Das neue Dekanat ist

für die Menschen da"

Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (parteiungebunden) sagte: "Das neue Dekanat ist für die Menschen da." Er überbrachte die Grüße der städtischen Gremien. Engelbert Keul, der Vorsitzende der Bezirksversammlung des katholischen Bezirks Limburg, scherzte: "Als ich gestern das neue Haus sah, fing ich schon an, ein bisschen neidisch zu werden."

Präses Wolfgang Wörner vom Evangelischen Dekanat an der Dill, gratulierte zum neuen, offenen Raumkonzept und zog Vergleiche zum Verwaltungsgebäude seines Dekanats in Herborn. Er lobte die ökumenische Verbundenheit in Limburg. Kirchenverwaltungsdirektor René Fünders, Leiter der Regionalverwaltung der Evangelischen Kirche Nassau-Nord überbrachte die Grüße aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hedi Sehr, Vorsitzende der Notfallseelsorge Limburg-Weilburg, überbrachte Grüße ihrer Organisation. Architektin Christina Risch von der Zentralen Pfarreivermögensverwaltung der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau als Bauherrin, lobte die hervorragende Zusammenarbeit mit dem ausführenden Bauunternehmen Albert Weil AG. Zeit- und Kostenrahmen seien eingehalten worden. Und das neue Gebäude im Dietkircher Weg 5a erfülle nahezu die Kriterien eines Passivhauses.