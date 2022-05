Exhibitionist am Lahnufer zwischen Dehrn und Dietkirchen

Die Kriminalpolizei in Limburg sucht nach einem Exhibitionisten. Symbolfoto: Heiko Barth/Fotolia

RUNKEL-DEHRN/LIMBURG-DIETKIRCHEN - Am Sonntagnachmittag hat sich ein Mann am Lahnufer zwischen Dehrn und Dietkirchen im Landkrei Limburg-Weilburg zwei 15- und 16-jährigen Mädchen "in schamverletzender Art und Weise" gezeigt, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter 06431-91400 zu melden.

Die zwei Teenager waren am Sonntag gegen 15.30 Uhr mit einem Stand-Up-Paddle auf der Lahn unterwegs, die Fahrt sollte von Runkel-Dehrn in Richtung Limburg-Dietkirchen gehen. Dabei hatten sie, so die Polizei weiter, am Lahnufer parallel zum Dehrner Weg zwischen Hecken einen Mann entdeckt, der - zu ihnen gewandt - an sich sexuelle Handlungen vorgenommen habe. Die beiden Mädchen kehrten direkt um und informierten dann gemeinsam mit ihren Eltern die Polizei.

Eine unmittelbar durchgeführte Suche an benanntem Uferbereich verlief ohne Ergebnis. Beschrieben wird der Mann als 20 bis 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare, Drei-Tage-Bart und mit einem leicht dunklen Teint. Weiterhin habe er ein blaues Polohemd getragen.