Experte informiert in Niederbrechen über Rechtsextremismus

DEXT-Fachstellenleiterin Lisa Geßner (l.) und Amtsleiter Joachim Hebgen (r.) begrüßen in Niederbrechen den Extremismus-Experten Sven Daniel vom Verfassungsschutz.

BRECHEN-NIEDERBRECHEN - Auf großes Interesse ist laut einer Mitteilung der Kreisverwaltung der Vortrag "Extremismus keine Chance geben" mit Sven Daniel in der Niederbrechener Kulturhalle gestoßen. Der Leiter des Kompetenzzentrums Rechtsextremismus beim hessischen Landesamt für Verfassungsschutz informierte die über 50 Gäste über die Strategien der neuen Rechten.

Zu der Veranstaltung hatte die DEXT-Fachstelle des Landkreises Limburg-Weilburg zusammen mit dem Sportkreis, der Kreisjugendfeuerwehr sowie dem Kreisjugendring eingeladen. DEXT steht für "Demokratieförderung und phänomenübergreifende Extremismusprävention".

Daniel sagte, dass er Rechtsextremismus aktuell für die größte Gefahr für unsere demokratische Gesellschaft halte. Bei dem Vortrag wurde deutlich, dass die neue Rechte viel geschickter als ihre Vorgängergeneration vorgeht. Neue Rechte seien, wie Sven Daniel berichtete, häufig gebildet, treten rhetorisch stark und sympathisch auf.

Rechte nutzten auch, wie der Experte verriet, stark die sozialen Medien, um ihre Botschaften zu verbreiten und neue Unterstützer zu gewinnen. Auch über Engagement in Vereinen und Verbänden oder Musik und Comedy versuchten sie, Jugendliche auf ihre Seite zu ziehen.

30 Prozent glauben an Scheindemokratie

Joachim Hebgen, Leiter des Amtes für Jugend, Schule und Familie des Landkreises Limburg-Weilburg, findet es bedenklich, dass bei einer Umfrage 30 Prozent der Bürger gesagt hätten, dass die Bürger in Deutschland in einer Scheindemokratie lebten. Von daher müsse man, so Joachim Hebgen, in Sachen Aufklärungsarbeit am Ball bleiben.

Die Vereine würden ihm dabei besonders am Herzen liegen. Der Amtsleiter der Kreisverwaltung ist überzeugt davon, dass Vereine am meisten dazu beitragen würden, in Deutschland das demokratische System zu stabilisieren. In ihnen lernten Menschen schon von der Jugend an, aufeinander zuzugehen und demokratische Prozesse zu akzeptieren.