Experten sprechen über Hochwasser in Limburg-Weilburg

Landrat Michael Köberle und der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer (vorn/v.r.) freuen sich bei der Veranstaltung des Landkreises zu den Themen Hochwasser und Starkregen über interessante Gespräche. Foto: Kreisverwaltung

LIMBURG-WEILBURG - Fachleute vom Kreis und aus den Kommunen der Region Limburg-Weilburg haben sich bei einer Veranstaltung zu den Themen Hochwasser und Starkregen ausgetauscht.

Dabei wurde an die letztjährigen, extremen Starkregenereignisse in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erinnert. Aber auch die hiesigen Starkregenereignisse der Vorjahre, beispielsweise in den Kommunen Selters, Villmar, Weinbach und Weilmünster, haben großen Schaden an privatem wie auch kommunalem Eigentum angerichtet.

"Für die Zukunft gilt es, weitere Vorsorge zu treffen, auch um Gefahren für Leib und Leben unserer Bevölkerung auszuschließen", betonten Landrat Michael Köberle (CDU) und der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer bei ihrem gemeinsamen Besuch der Informationsveranstaltung des Landkreises zu den Themen "Hochwasser/Starkregen" im Gemeindezentrum in Bad Camberg-Würges.

Ein vielfältiger und breit gefächerter Teilnehmerkreis - bestehend aus den kommunalen Bauämtern, den Bauhöfen, den Freiwilligen Feuerwehren und dem Katastrophenschutz - habe dabei, so schreibt die Kreisverwaltung in einer Mitteilung, für einen regen Gedanken- wie auch Erfahrungsaustausch gesorgt. Für die Durchführung dieser Veranstaltung habe der Landkreis die Akademie Hochwasserschutz gewinnen können.

Auf Initiative von Landrat Köberle sei der Landkreis Limburg-Weilburg eine Aufbaupartnerschaft mit der stark von der letztjährigen Flutkatastrophe betroffenen Gemeinde Rech im Ahrtal eingegangen, um die dortige Kommune in den unterschiedlichsten Bereichen zu unterstützen - dank Spenden aus der Bevölkerung sowie Unterstützung durch den Landkreis und seiner Kommunen auch finanziell.

Wie die Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg vor solchen Hochwasserereignissen geschützt werden könnten, damit würden sich derzeit die Kreisverwaltung sowie die politischen Gremien sehr intensiv beschäftigen. Der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer berichtet, dass geprüft werde, ob es in diesem Bereich Optimierungsbedarf gebe. Dazu habe sich bereits ein kleiner Stab gebildet, der sich mit diesen Aufgaben befasse.