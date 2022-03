Experten sprengen Handgranaten

Die Polizei hat mit den Experten des Kampfmittelräumdienstes dafür gesorgt, dass die zwischen Dorchheim und Hausen gefundenen Handgranaten kontrolliert gesprengt wurden. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

ELBTAL-DORCHHEIM/WALDBRUNN-HAUSEN - Ein Spaziergänger hat am Samstagvormittag in einem Waldstück an der Landstraße zwischen Dorchheim und Hausen mehrere alte Kriegswaffen gefunden. Daraufhin wurde die Fundstelle weiträumig abgesperrt und Experten des Kampfmittelräumdienstes kamen hinzu. Durch die Fachleute konnten fünf Handgranaten aus der Zeit des Ersten Weltkriegs in dem Waldstück identifiziert werden.

Da die Sprengkörper nicht mehr transportfähig waren, wurde die Absperrung um die Fundstelle ausgedehnt. Im Anschluss erfolgte die Sprengung der Granaten vor Ort. Es kam nach Angaben der Polizei zu keinen Beschädigungen durch die erfolgreiche Sprengung.