Experten zeigen Weilburgs Schloss und Garten

Interessierte können sich jetzt für die Führungen im Rahmen der Aktionswoche "Historisches Erbe erleben" anmelden. Archivfoto: Staatliche Schlösser und Gärten Hessen

WEILBURG - Mit der Aktionswoche "Historisches Erbe erleben" von Dienstag bis Sonntag, 17. bis 22. August, wollen die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen zu einem Blick hinter die Kulissen ihrer Aufgaben und Arbeit einladen. Dazu gibt es im Schloss und Schlossgarten in Weilburg drei Experten- beziehungsweise Sonderführungen.

Am Mittwoch, 18. August, beginnt um 11 Uhr unter dem Titel "Die Balustrade und die Deckelvasen im Schlossgarten" eine Expertenführung mit Restauratorin Dorothee Schulz-Pillgram. Die Führung dauert rund eine Stunde. Am Mittwoch, 18. August, startet um 14 Uhr unter dem Titel "Weilburgs schönste Hülle - die vier Flügel und ihre Erbauung, Veränderung, Erhaltung" eine Sonderführung mit Annette Feith-Krämer von der Außenstelle des Schlosses und des Schlossgartens Weilburg. Die Führung dauert rund eineinhalb Stunden.

Am Mittwoch, 18. August, gibt es ab 15.30 Uhr unter dem Titel "Historische Gärten: Denkmäler der Gartenkunst und Freude für Geist und Auge" eine Expertenführung mit Gärtnermeisterin Katharina Brunsing, der gärtnerischen Leiterin des Schlossgartens Weilburg. Die Führung dauert rund eine Stunde.

Die Teilnahme an den Führungen ist kostenfrei. Anmeldungen bis Donnerstag, 12. August, unter Telefon 0 64 71-9 12 70 oder per E-Mail an schloss.weilburg@schloesser-hessen.com sind erforderlich. Sonderführungen für Erwachsene, Familien und Kinder ergänzen das Programm.