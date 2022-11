Expertenkommission besucht Löhnberg

Bürgermeister Frank Schmidt (M.) zeigt dem Team vom Geopark Westerwald-Lahn-Taunus und einer Expertenkommission den Sauerborn in Löhnberg. (© Gemeinde Löhnberg)

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Löhnberg ist Teil des Geoparks Westerwald-Lahn-Taunus, welcher rund 4000 Quadratmeter umfasst. Das Motto des gesamten Parks ist "Geopark der Rohstoffe". Mit dem Wassermuseum und dem Löhnberger Sauerborn bietet die Gemeinde spezielle Geotope rund um den Rohstoff Wasser.

Insgesamt gibt es 23 Geoparks in ganz Deutschland, die alle verschiedene Schwerpunkte haben. Hier in der Region dreht sich alles um Rohstoffe und "wir sind einer der wenigen Geoparks, die einen Rohstoff zum Trinken haben", so Projektmanager Michael Volkwein am Sauerborn in Löhnberg.

Der Grund des Besuches des Teams vom Geopark Westerwald-Lahn-Taunus war eine anstehende Rezertifizierung, welche alle fünf Jahre von einer Kommission vorgenommen wird.

Abschluss der Reise in Löhnberg

Die Expertenkommission im Auftrag des Bund-Länder-Ausschusses für Geologie ist angesiedelt bei der Alfred-Wegner-Stiftung an der Universität Potsdam und wurde vertreten durch den Geschäftsführer Christof Ellger und der Leiterin des Bergbaumuseums in Bochum, Petra Eisenach. Sie zertifizieren den Geopark Westerwald-Lahn-Taunus als Nationalen Geopark.

Das ganze Team bereiste zwei Tage lang den Geopark und der Abschluss fand in Löhnberg statt. Seit 2012 gibt es die Zertifizierung und alle fünf Jahre wird geschaut, welche Weiterentwicklungen stattgefunden haben. Da passte der Abschluss am Sauerborn, der erst vor Kurzem nach umfangreichen Sanierungsarbeiten offiziell eingeweiht wurde. Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) gab einen kleinen geschichtlichen Abriss zum Sauerborn.

Gute Infrastruktur, die zu einer Rast einlädt

Mit der ältesten Erwähnung von 1475 zählt er zu der ältesten Quelle in der Region. Dank Leader-Mitteln von 140.000 Euro konnte der Brunnen saniert werden. Neben der Sanierung des Pumpmechanismus war es der Gemeinde ein Anliegen, die Gesamtanlage zu gestalten. Direkt am Lahntalradweg gelegen, braucht es neben dem Brunnen auch eine gute Infrastruktur, welche zu einer Rast einlädt. "Wir sind stolz darauf, dass wir der Ort mit den meisten Quellen sind", so Schmidt.

Lob gab es auch vom Team des Geoparks. Geologisch sei Löhnberg eine interessante Region. Neben den Mineralquellen hat es das älteste Fossilienfeld und mit der Löhnberger Hütte eine eisenverarbeitende Gießerei. Alles Themen, welche zum Geopark passen. Besonders hervorgehoben wurden die freie Zugänglichkeit des Punktes und die gute Infrastruktur vor Ort.

Die Expertenkommission zeigte sich begeistert über den Sauerborn und natürlich gab es auch eine Kostprobe des Wassers. Die Kommission stellte dem Team vom Geopark in Aussicht, dass der Park die Zertifizierung für die nächsten fünf Jahre erhält.