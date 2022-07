Expertin schildert, wie soziale Medien Vereine voranbringen können

Lea-Rebecca Fähtz weiß, wie Vereine von Social-Media-Präsenz profitieren können. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Für ehrenamtlich Aktive aus der Region bieten der Landkreis Limburg-Weilburg und die Kreisvolkshochschule (VHS) gemeinsam kostenlose Kurse mit dem Titel "Fit fürs Ehrenamt" an. Eine der Seminarleiterinnen ist Lea-Rebecca Fähtz, die sich im Haus der VHS in Limburg in einem Workshop mit dem Thema "Der Verein auf Instagram" befasste. Die 28-Jährige berät unter anderem beruflich Unternehmen in Sachen Social-Media-Strategie.

Die Fachfrau aus Eschenau vertritt die Auffassung, dass es auch für Vereine hilfreich sein kann, in den Sozialen Medien präsent zu sein. "Dies, damit die Menschen aus der Region wissen, dass es den Verein gibt und was er zu bieten hat", sagt Lea-Rebecca Fähtz. Über regelmäßige Präsenz bei Instagram & Co. kann der Verein sich ihrer Meinung nach bekannter machen und neue Mitglieder und sonstige Förderer gewinnen.

Die Bindung von

Mitgliedern stärken

Laut Lea-Rebecca Fähtz geht es aber ebenso darum, die Bindung zu Mitgliedern zu stärken und diese über die sozialen Netzwerke regelmäßig mit Neuigkeiten zu versorgen. Bei Instagram seien aktuell noch eher jüngere Leute erreichbar, doch auch immer mehr ältere Menschen nutzten das Netz.

Die Marketing-Fachfrau erklärte, dass es für Vereine hilfreich sei, möglichst viele Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit potenziellen Mitgliedern zu nutzen. "Das könne neben der Nutzung der klassischen Printmedien eben auch Instagram und die Präsenz in weiteren sozialen Netzwerken sein."

Neuer Kurs findet im

zweiten Halbjahr statt

Sie betonte aber, dass es kein Patentrezept für alle Vereine gebe. Jeder Verein müsse selbst schauen, wie er seine Zielgruppe am effektivsten erreicht. Eine eigene Website mache in diesem Zusammenhang weiterhin Sinn. Jedoch müsse sie regelmäßig aktualisiert werden. Was Fähtz den Vereinsvertretern rät, ist Beiträge so zu gestalten, dass ein hoher Wiedererkennungswert bei den Nutzern entsteht.

Im zweiten Halbjahr wird Lea-Rebecca Fähtz noch einen weiteren Präsenz-Workshop "Der Verein bei Instagram" sowie einen Online-Kurs "Homepage für Vereine" anbieten. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.vhs-

limburg-weilburg.de, Telefonnummer: 0 64 31-9 11 60,

E-Mail: info@vhs-limburg-weilburg.de.