Fachkräftemangel in Limburg-Weilburg: Probleme mit dem Image

Der drohende Fachkräftemangel in Limburg-Weilburg verstärkt sich auch angesichts der demografischen EntwicklungStand Juni 2021 besteht am Arbeitsmarkt laut der Industrie- und Handelskammer Limburg in den Bereichen Industrie und Handwerk noch ein leichter Überschuss in Höhe von 2800 FachkräftenBis 2035 sollen Prognosen zufolge aber rund 9600 Fachkräfte fehlenDie Engpässe sind in allen Regionen Hessens zu erwarten und keineswegs nur ein Problem der Metropolen (red)