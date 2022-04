Fahrten durch Limburg können länger dauern

Es gibt einige Anpassungen für die Fahrgäste der Busse in der Zeit der Sanierung der Alten Lahnbrücke in der Limburger Innenstadt. So entfällt die Haltestelle Globus-Markt stadteinwärts der Linie LM-6. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Limburg (red). Während der Sanierungsphase der Alten Lahnbrücke in Limburg, die am Montag, 11. April beginnen sollen, brauchen nicht nur die Autofahrer hin und wieder etwas Geduld. Auch die Fahrgäste der Stadtlinie müssen sich auf Verspätungen einstellen, die - so schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung - dem Verkehrsaufkommen auf der Lichfield-Brücke geschuldet seien.

"Wir können fast alle Haltestellen und Linien in die Innenstadt und aus der Stadt hinaus während der Sanierungsphase anbieten", erklärt der Erste Stadtrat Michael Stanke als Betriebsleiter der Stadtlinie: "Jedoch raten wir den Fahrgästen, ein paar Minuten mehr als üblich für die Fahrten einzuplanen."

Die Linien LM-1 und LM-2 folgen in der Brückenvorstadt im Wesentlichen ihrem gewohnten Linienweg, wie auch die Abfahrtszeiten an den dortigen Haltestellen nahezu unverändert bleiben.

Die Linie LM-6 ändert ihren Fahrweg ab der Haltestelle "Auf der Heide" (vormals Impfzentrum) und kehrt von dort über Kapellenstraße/B 49/Lichfield-Brücke zum Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) Nord zurück.

Folgende Änderungen ergeben sich bis zum Ende der Bauphase für die Linien LM-1, LM-2 und LM-6:

- Die Haltestellen "Konrad-Kurzbold-Straße" (beide), "Weilburger Straße" und "Hospitalstraße" können für die Dauer der Maßnahme von den Linien LM-1 und LM-2 und LM-6 nicht angefahren werden.

- In der Konrad-Kurzbold-Straße wird auf Höhe der Einmündung Frankenstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, an der man in Fahrtrichtung Brückenvorstadt in alle drei Linien zusteigen kann.

- Auf dem Rückweg in Fahrtrichtung Stadtmitte ist der Zustieg/Ausstieg für alle drei Linien an der Haltestelle "Amtsgericht" möglich.

- Auf der Linie LM-6 entfallen stadteinwärts noch zusätzlich die Haltestellen "Globus-Markt" und "Dietkircher Weg/Schule".

- Alle drei Linien müssen während der Bauzeit von und nach der Brückenvorstadt über die Lichfield-Brücke fahren.

Alle betroffenen Haltestellen werden, so verspricht es die Stadt, mit aktuellen Baustellenfahrplänen und Fahrgastinformationen versehen. Detaillierte Fahrplanauskünfte sind in der RMV-Mobilitätszentrale erhältlich oder unter www. limburg.de/fahrpläne abrufbar.

Auch der "Lahnstar" muss während der Bauphase seine Fahrtwege anpassen, kann aber alle Haltestellen nach wie vor andienen.

Pendler sollten auch die A 3 zum Ausweichen nutzen

Den Kraftfahrzeugverkehr leiten in der Bauphase zwei ausgeschilderte Umleitungen, U1 und U2, über die Lichfield-Brücke in die Innenstadt und aus der Stadt hinaus. "Da es während der Bauphase zu einem starken Verkehrsaufkommen auf der Lichfield-Brücke kommen kann, bitten wir, auch die Alternativrouten über Staffel und die Autobahn mit der Ausfahrt Limburg Süd für den Weg in die Innenstadt zu nutzen", sagt Michael Stanke. Entsprechende Hinweise auf die Umleitungen U2 in der Brückenvorstadt und U1 seien aufgestellt. Hinweise zur Sperrung würden an der Kreuzung Limburger Straße/Dietkircher Weg angebracht.

Einpendler und Besucher, die über die B 49 in die Stadt fahren wollen, werden gebeten, zu Hauptverkehrszeiten auch die Ausweichroute über die A 3, Auffahrt Limburg Nord und Abfahrt Limburg Süd, in die Innenstadt in Betracht zu ziehen.