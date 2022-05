Faires Frühstück für die Mitarbeiter im Limburger Kreishaus

Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung bekommen faire Frühstückstüten. Dafür sorgen (v. l.) der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer, Landrat Michael Köberle und Florian Stupinsky. Foto: Kreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Über das ganze Jahr verteilt veranstaltet der Verein "TransFair" Kampagnen zum fairen Handel.

Noch bis Freitag, 27. Mai, läuft die Aktion "Fair in den Tag". Seit 2019 ist der Landkreis Limburg-Weilburg ein Fairtrade-Landkreis. Landrat Michael Köberle (CDU) und den Ersten Kreisbeigeordneten Jörg Sauer (SPD) sowie Florian Stupinsky von der Kreisverwaltung haben daher faire Frühstückstüten an deren Mitarbeiter verteilt. "TransFair" möchte Deutschland zum fairen Frühstücksland machen, und zwar mit Kaffee, Tee, Früchten, Brotaufstrichen, Müsli, Honig, Säften und vielen weiteren Produkten aus fairem Handel. "So werden Produzenten in Afrika, Asien und Lateinamerika dabei unterstützt, ihren Weg in eine nachhaltigere Zukunft selbstbestimmt zu gestalten", heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg. Weitere Informationen zu der Aktion "Fair in den Tag" gibt es unter der Internetadresse www.fairtrade-deutschland. de sowie im Büro des Ersten Kreisbeigeordneten unter der Limburger Telefonnummer 0 64 31-29 62 09.