Familienbildungsstätte Limburg bildet sich fort

Die katholische Familienbildungsstätte (FBS) Limburg will Familien künftig stärker im Bereich der Medienkompetenz fördern. Symbolfoto: Marina Andrejchenko/stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die katholische Familienbildungsstätte (FBS) Limburg will Familien künftig stärker im Bereich der Medienkompetenz fördern. Das teilt das Bistum Limburg mit.

Unterstützung bekomme die FBS dabei durch das Projekt "Familienleben & Digitalisierung" der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Familienbildungsstätten (AHF). Als eine von 14 Piloteinrichtungen würden die Mitarbeiter der FBS Limburg in den kommenden drei Jahren an verschiedenen Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Diese würden den Umgang mit Medien innerhalb der Familienbildungsstätte sowie die Vermittlung medienpädagogischer Konzepte oder die Entwicklung von Bildungsformaten zur Stärkung der Medienkompetenz in Familien betreffen.

Nach drei Jahren erhalte die Familienbildungsstätte durch die Teilnahme an den Qualifizierungsmaßnahmen, den Dialogforen und das Erstellen konkreter Angebote für Familien ein Gütesiegel.