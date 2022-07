"Farbe und Form" in Arfurt

Auch Ortsvorsteher Marten Cornel Fuchs (links) bewunderte im Bürgerhaus die abstrakten Werke des Arfurter Künstlers Heinz-Josef Müller. Foto: Ortsbeirat Arfurt

RUNKEL-ARFURT - Heinz-Josef Müller, Künstler aus Arfurt, hat zwei Tage lang 120 seiner Werke im Bürgerhaus seines Heimatorts gezeigt. Rund 200 Menschen nutzten die Gelegenheit, sich die Ausstellung mit dem Titel "Farbe und Form - Variationen abstrakter Malerei" anzuschauen.

Müller ist auf einem "Umweg" zur Kunst gekommen. Schon seit seiner Jugendzeit interessierte er sich stark für große Maler und ihre Werke, für ihre Lebensläufe und ihre Ausstellungen. Seine ersten eigenen Werke schuf er aber aus beruflichen Gründen: Es war ein Teil seiner Arbeit in der Antibiotikaforschung, Zeichnung von Mikroskop-Bildern anzufertigen. Diese Eindrücke verarbeitete er dann künstlerisch zunächst in kleinen Formaten auf Leinwand, dann in größeren Bildern, meist in Acryl.

Mit der Malerei begann Müller im Jahr 2005. 2019 stellte er seine Arbeiten erstmals in der Kreissparkasse Limburg aus. "Kunst berührt oder sie berührt nicht. Ich hoffe doch, meine Gemälde berühren und geben Anlass zur Diskussion und lassen dem Betrachter auch genügend Raum für seine eigenen Inspirationen", sagte der Künstler.