Fast alles neu am Propbacher Waldsee

Eröffnen die Badesaison am Waldsee in Propbach (v. l.): Bürgermeister Thomas Scholz, Pächterin Ayseh Barasan-Kilic, Manfred Gotthardt, Dominik Müller und Johannes Diehl. Foto: Carsten Gerz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN-PROPBACH - Der Waldsee in Probbach präsentiert sich rundum erneuert. Kiosk-Betreiberin Ayseh Barasan-Kilic hat die neue Badesaison nun zusammen mit offiziellen Gästen eröffnet.

Vor allem das Funktionsgebäude präsentiert sich in neuem Glanz. Mehr als 100 000 Euro habe der Marktflecken hier investiert und so das naturnahe Gewässer wesentlich aufgewertet, erklärte Bürgermeister Thomas Scholz (CDU) bei der offiziellen Übergabe der Anlage. Es sei ein weiteres touristisches Standbein geschaffen worden, das zugleich den Bewohner der umliegenden Orte Probbach, Winkels und Dillhausen eine steigende Lebensqualität beschere.

Attraktiv für Touristen

und Einheimische

Der in den Jahren 1974/75 im Rahmen einer Flurbereinigung angelegte Stausee war von Beginn an auch für den Tourismus ausgelegt. Der Marktflecken Mengerskirchen ist Besitzer des 2,5 Hektar großen Gewässers, das in die Westerwälder Landschaft eingepasst ist. Das Badegebäude habe eine generelle Überholung dringend nötig gehabt, erläuterte Bürgermeister Scholz. Zur Neueröffnung begrüßte er den Beigeordneten Manfred Gotthardt, den heimischen Landtagsabgeordneten Tobias Eckert (SPD) sowie Propbachs Ortsvorsteher Dominik Müller und seinen Kollegen aus Winkels, Johannes Diehl.

Sowohl das Badegelände als auch die Wege und der gesamte Badehausbereich seien umfassend renoviert worden, erläuterte Scholz. Die Liegewiese sei mit neuen Sitzbänken und schattenspendenden Bäumen ausgestattet worden. Neben heimischen Firmen sei auch der Gemeindebauhof in die Arbeiten eingebunden.

Fotos Eröffnen die Badesaison am Waldsee in Propbach (v. l.): Bürgermeister Thomas Scholz, Pächterin Ayseh Barasan-Kilic, Manfred Gotthardt, Dominik Müller und Johannes Diehl. Foto: Carsten Gerz Der Marktflecken Mengerskirchen ist Besitzer des 2,5 Hektar großen Waldsees, der sich harmonisch in die Westerwälder Landschaft eingepasst präsentiert. Foto: Carsten Gerz 2

Scholz betonte, dass die naturnahe Struktur des Waldsees erhalten bleibe und kein weiterer Ausbau hinsichtlich eines Campingplatzes vorgesehen sei.

Ortsvorsteher Müller stellte fest, "dass die Anlage noch nie so gut ausgesehen habe, wie heute". Für die Zukunft wünschte sich Müller noch einige Spielgeräte für die Kinder. In der Gastronomie wird Betreiberin Barasan-Kilic von ihrem Mann Mehmet und bei Bedarf auch vom Schwager Firat Kilic unterstützt.

Für den musikalischen Rahmen der Neueröffnung sorgte die Gruppe "Duo Fuwele and Friends" mit traditionellen afrikanischen Rhythmen aus dem Senegal und Guinea.