Ferienprogramm Weilmünster: Kinder widmen sich König Artus

Die Ritter müssen allerlei Schwertkämpfe absolvieren. Foto: Agathe Markiewicz

WEILMÜNSTER - Weilmünster. Ritter, Zauberinnen, Hofdamen, Elfen, Feen und ein Drachen: In der wunderbaren Geschichte über König Artus gibt es viele Entfaltungsmöglichkeiten für die Mädchen und Jungen des Ferienprogramm-Theaterworkshops der Gemeinde Weilmünster in Zusammenarbeit von Jugendpflege und Kinderkulturbüro. Eine Woche lang haben die Kinder und Jugendlichen täglich mehrere Stunden lang geprobt, um am Ende der Woche die Mühen mit einer Aufführung zu krönen.

Etwa 50 bis 60 Besucher sind gekommen, um das Stück zu sehen. Doch bevor die Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde das Theater auf dem Blumenhof in Weilmünster stürmen dürfen, begrüßt Ekkehart Voigt das Publikum im Hof. "Nach einer Woche voller Freude, sind die Kinder ganz gespannt und im Flow", sagt der Theaterpädagoge. "Es war eine wunderbare Woche und eine wunderbare Zusammenarbeit."

Es gehe nicht nur um die Aufführung, sondern auch um den Weg dorthin, also das Erarbeiten der Szenen, das sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen viel Spaß bereitet habe.

Und bevor er den Eingang freigibt, hat Voigt noch eine Bitte: "Genießt es, gebt den Kindern eure Energie und Aufmerksamkeit. Lasst die Handys weg."

Schnell wird klar: Die Sage von König Artus bietet viele spannende Figuren für die 15 Mädchen und Jungen von 7 bis 14 Jahren, um sich auf der Theaterbühne auszuprobieren. Es ist ein fabelhaftes Szenario entstanden mit mutigen Rittern, geheimnisvollen Zauberinnen, eleganten Hofdamen, zarten Elfen, schönen Feen - und natürlich darf auch ein Drachen nicht fehlen.

Die Bühne ist in dunkelblaues Licht getaucht, aus einem großen Wald tauchen zwei Zauberinnen auf. Sie erzählen die Geschichte von Artus, dem Sohn eines Königs in Britannien, und wie er vom Zauberer Merlin großgezogen wurde.

Die Szene wechselt zu einem Turnier, bei dem jeder Ritter zeigen kann, was er drauf hat. Die Mädchen und Jungen lassen die Schwerter durch die Lüfte schwingen und machen jede Menge Radau. Dann steht ein anderer Wettkampf an: Wer ein Schwert aus einem Steinbrocken ziehen kann, soll der neue König von Britannien werden.

Ein Ritter nach dem anderen versucht sich daran, doch niemand schafft es, das Schwert zu seinem zu machen. Bis Artus an der Reihe ist. Ihm gelingt es mühelos. Das Land hat einen neuen König. Er muss aber noch viele Kämpfe ausfechten und Abenteuer erleben. Gut, dass ihm sein neues Schwert - Excalibur - zur Seite steht. "Excalibur bedeutet harter Stahl", erklärt eine Zauberin dem Publikum. "Damit wird Artus unbesiegbar, denn das Schwert, das von Elfen geschmiedet worden ist, ist die mächtigste Waffe, die je geschaffen wurde. Und das Futteral macht seinen Träger unverwundbar."

Auch Artus findet: "Was für ein Wunderwerk!" Neben seinem Schwert hat der König noch weitere treue Gefährten. Lancelot und Parzival zum Beispiel, die zu den Rittern der Tafelrunde gehören. Sie müssen ebenfalls allerlei Abenteuer bestehen, den Drachen töten und junge Burgfräulein retten.

Ekkehard Voigt und seine Kollegin, die Theaterpädagogin Marina Lahann, haben offensichtlich mit der Auswahl des Stückes ins Schwarze getroffen. Die Geschichten von König Artus und den Rittern der Tafelrunde scheinen dem Theaternachwuchs in Weilmünster zu gefallen. Die Kinder geben alles, spielen mit Hingabe, erzählen bildhaft von großen Heldentaten, von Mut, Gerechtigkeit und dem Kampf gegen das Böse. Die jungen Nachwuchsschauspieler trauen sich sogar auch mal, einen Scherz mit dem Publikum zu machen. Wer Ekkehard Voigt und Marina Lahann kennt, weiß aber auch, mit wie viel Einfühlungsvermögen, Geduld und Spaß sie ihr Wissen um das Theaterspiel vermitteln. Sie nehmen gleichfalls Anfänger und Fortgeschrittene auf die Reise in die Schauspielerei mit.

Am Ende sind nicht nur die Workshop-Teilnehmer begeistert, auch das Publikum feiert die Aufführung lautstark klatschend. Alle Handys sind übrigens während der etwa einstündigen Vorstellung ausgeblieben.