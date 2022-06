Feuer am Lahnufer in Limburg

Die Feuerwehr konnte die etwa 40 Quadratmeter Böschung an der Lahn in Limburg ablöschen. Symbolfoto: Animaflora/PicsStock/stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Bereits am Freitagabend hat in Limburg die Böschung am Lahnufer gebrannt. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit.

Ein Zeuge entdeckte den Brand am Fußweg der Verlängerung des Weidenweges. Außerdem habe er vier Jugendliche gesehen, die Äste in das Feuer warfen und dieses so weiter anfachten. Als der Zeuge diese angesprochen habe, hätten sie nur erwidert, dass es schon gebrannt hätte und man keine Lust habe, die Feuerwehr zu informieren. Daraufhin habe eine weitere Zeugin die Feuerwehr verständigt. Anschließend hätten sich die vier Jugendlichen entfernt - drei davon zu Fuß, einer mit einem E-Bike. Die Feuerwehr konnte die etwa 40 Quadratmeter Böschung ablöschen und ein Ausbreiten des Feuers in Richtung Innenstadt verhindern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 Hinweise zu den vier Jugendlichen, die etwa 18 Jahre alt und ungefähr 1,85 Meter groß gewesen sein sollen.