Feuerwehr Löhnberg zieht Bilanz

Gemeinsame Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehren Löhnberg (v.l.): Tim Rohrmann, Marcel Kadyk, Thomas Zipp, Björn Schneider, Udo Jung, Florian Schüller, Kreisbrandinspektor Georg Hauch; (vorn, v.l.)Ralf Kürzinger, Adem Günay, Erster Kreisbeigeordneter Jörg Sauer, Jürgen Schütz, Bürgermeister Frank Schmidt, Mike Reischl und Volker Beck. Foto: Feuerwehr Löhnberg

LÖHNBERG - Löhnberg (red). 2021 war das Jahr der Ahr-Flutkatastrophe: Von überall kommen Helfer, um einzugreifen und das Schlimmste zu beseitigen. Dass Unwetter auch in der heimischen Region möglich sind und gravierende Folgen haben können, zeigten die Starkregen im Juni mit Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Das hat vor allem Löhnberg und Niedershausen getroffen. Eine Situation, auf die sich die Gemeinde einstellen muss.

Hat sie dann auch: Die Verantwortlichen stellten eine Liste mit benötigten Materialien zusammen, um für zukünftige Ereignisse solchen Ausmaßes besser vorbereitet zu sein. Die Gemeinde reagierte hier schnell und so wurden die Anschaffungen - unter anderem befüllte Sandsäcke, Schlammpumpen, Feldbetten - zügig gemacht.

Wer Informationen hat,

ist in der Not im Vorteil

Die Gemeinde hat zudem aktive Kartensysteme beauftragen lassen, anhand derer besonders kritische Bereiche der Großgemeinde ersichtlich sind, um möglichst viele Informationen zu haben und schnell auf Notsituationen reagieren zu können.

AUSZEICHNUNGEN UND EHRUNGEN Anerkennungsprämien des Landes Hessen erhielten: für zehn Jahre Robin Heilos, Marcel Kadyk, Ralf Kürzinger für 30 Jahre Sascha Winkler für 40 Jahre Matthias Zipp, Thomas Zipp. Ehrungen: Zum Abschluss des offiziellen Teils überreichten Georg Hauch und Jörg Sauer Florian Schüller das "Silberne Brandschutzehrenzeichen am Bande" des Landes Hessen für 25 Jahre aktiven Dienst als besondere Ehrung und in Anerkennung an viele Jahre im Dienste der freiwilligen Feuerwehren. Außerdem erhielten Tim Rohrmann und Mike Reischl die silberne Florian-Medaille der Hessischen Jugendfeuerwehr zum Dank und als Anerkennung für die ehrenamtliche Jugendarbeit. (red)

All das war Thema auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehren im Tipidorf in Niedershausen. Gemeindebrandinspektor (GBI) Jürgen Schütz eröffnete die Versammlung und begrüßte alle Anwesenden, insbesondere Bürgermeister Frank Schmidt (SPD), den Ersten Beigeordneten Udo Jung, den Kreisbrandinspektor Georg Hauch sowie alle Kameraden. Natürlich geht es immer zuerst auch um Zahlen: So bestand die Einsatzabteilung der Feuerwehren Löhnbergs aus 76 Mitgliedern, die Jugendfeuerwehr aus 32, die Kindergruppe der Feuerwehr Obershausen aus vier und die Ehren- und Altersabteilung aus 40 Mitgliedern, insgesamt also 152 Kameradinnen und Kameraden zuzüglich der etwa 600 fördernden Mitglieder. Etliche Einsätze mussten gefahren werden. 2021 waren es insgesamt 60 Einsätze, darunter 14 Brandeinsätze, 23 technische Hilfeleistungen und 23 Fehlalarme. Ohne Ausrüstung keine Hilfe: Deshalb wurde am 25. September die offizielle Übergabe des Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF-W) und Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF) der Freiwilligen Feuerwehr Obershausen vorgenommen. Fahrten, Freizeiten und das Zeltlager mussten bei der Jugendfeuerwehr aufgrund der Pandemie ausfallen. Nur in Obershausen konnten die Jugendfeuerwehr und die Kinderfeuerwehr im Jahr 2021 an zwei Veranstaltungen teilnehmen, berichtete der stellvertretende Gemeindejugendfeuerwehrwart Mike Reischl.

Übungsbetrieb läuft

wieder relativ normal

Jetzt läuft der Übungsbetrieb wieder relativ normal. Wenn es die pandemische Lage zulässt, wird noch eine Übung auf Großgemeinde-Ebene und ein gemeinsamer Ausflug durchgeführt.

Im Anschluss standen turnusmäßig Wahlen an. So wurden Jürgen Schütz als Gemeindebrandinspektor, Volker Beck als erster Vize-Gemeindebrandinspektor, Tim Rohrmann als zweiter stellvertretender Gemeindebrandinspektor, Sebastian Geisler als Gemeindejugendfeuerwehrwart und Mike Reischl als Vize-Gemeindejugendfeuerwehrwart gewählt.

Zu guter Letzt war es Schmidt eine besondere Ehre, Jürgen Schütz für 30 Jahre ehrenamtliche Arbeit bei der Feuerwehr und davon 25 Jahre als Gemeindebrandinspektor zu danken. Schmidt freue sich daher sehr, dass er weitere fünf Jahre als GBI tätig sein wird.