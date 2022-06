Firmen aus Limburg-Weilburg werben um den Nachwuchs

Großes Interesse herrscht beim Tag der Betriebe auch in der Blechwarenfabrik Limburg. Bei einem Firmenrundgang erhalten die Jugendlichen einen praxisnahen Einblick in die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten des Unternehmens. Foto: IHK Limburg

LIMBURG-WEILBURG - Beim ersten "Tag der Betriebe" im Landkreis Limburg-Weilburg, einem neuen Format der Berufsinformation der regionalen Initiative "Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf" (Olov) haben regionale Unternehmen sich und ihre Ausbildungsangebote jungen Menschen vorgestellt.

49 heimische Firmen aus Industrie, Handwerk und Verwaltung öffneten nun ihre Türen für Schüler und deren Eltern. Rund 100 interessierte Jugendliche nutzten die Gelegenheit, sich über die Betriebe und deren Aus- und Weiterbildungsangebote zu informieren.

Mehr Betriebe sollten Praktika anbieten

Damit Ausbildungsunternehmen und potenzielle Nachwuchskräfte von morgen passgenau zusammenfinden, konnten sich die Jugendlichen zuvor auf der Website von "Gönn Dir eine Ausbildung" der Olov-Initiative Limburg-Weilburg anhand von Steckbriefen über die Betriebe und deren Ausbildungsmöglichkeiten informieren und Termine mit ihren Wunschunternehmen vereinbaren. "Der Fachkräftebedarf wächst, während das Potenzial der an einer Ausbildung interessierten jungen Menschen schmilzt", beschreibt Ulrich Heep, Präsident der Limburger Industrie- und Handelskammer (IHK), den Hintergrund des Aktionstages. Viele Unternehmen, vor allem kleinere und mittelgroße, würden von angehenden Lehrlingen einfach sehr viel weniger wahrgenommen. Sie gingen bei Bewerbungen häufig leer aus, so Heep. "Mit dem 'Tag der Betriebe' konnten die regionalen Unternehmen sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten den jungen Menschen und deren Eltern zeigen. Die gute Resonanz der Unternehmen ist zugleich auch ein deutliches Zeichen für die hohe Ausbildungsbereitschaft in unserer Region," betont der IHK-Präsident.

Sein Rat an die Betriebe: "Prüfen Sie, wie und ob Sie Praktika anbieten können, um Kontakt zu potenziellen Bewerbern zu bekommen. Zudem sollten auch kleinere Unternehmen darauf achten, dass sie im Netz mit einer kleinen Karriereseite sichtbar sind."

"Die Premiere des 'Tags der Betriebe' war ein guter Start. Im persönlichen Austausch wurden viele Kontakte geknüpft und gute Gespräche geführt", sagt Wolfram Uhe, Kreishandwerksmeister der Region Limburg-Weilburg.

Für die Aktion nächsten Jahr wünscht sich Uhe noch mehr Beteiligung bei den Schülern. "Gerade auch die Handwerksbetriebe in der Region bieten eine Vielzahl von Ausbildungsberufen. Mit einer guten Ausbildung steht jedem, der es möchte, Tür und Tor offen. Gemeinsam wollen wir mit der Olov-Initiative alles dafür tun, junge Menschen von den Vorteilen einer soliden Ausbildung zu überzeugen. Die Chancen, die sich daraus ergeben, waren selten so gut wie heute."

Schülern der Abschlussjahrgänge, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, empfiehlt der Kreishandwerksmeister außerdem, Kontakt mit der Ausbildungsstellenvermittlung der Kreishandwerkerschaft, der IHK Limburg oder der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar aufzunehmen.