Fluchtauto in Weilmünster hat ein Rad ab

Ein Betrunkener fährt in Weilmünster ein Schild um und flüchtet. Das Auto hatte da allerdings nur noch drei Reifen. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

WEILMÜNSTER - In Weilmünster ist am Mittwochabend, 11. Mai, ein betrunkener Autofahrer gegen ein Verkehrsschild gefahren und hat anschließend versucht, mit dem beschädigten Auto zu fliehen. Ein Passant rief die Polizei, da ein Mann in der Straße "Am Bleidenbach" in einem beschädigten Auto - über das Lenkrad gebeugt - sitze. Auf der Anfahrt kam dem Rettungswagen das beschriebene Fahrzeug entgegen, allerdings mit nur drei Reifen.

Als die Fahrt in der Ortsmitte von Laubuseschbach nicht mehr weiterging, warteten die Rettungssanitäter auf die Streife der Polizei. Als diese eintraf, sei der Fahrer des beschädigten Autos sehr unkooperativ gewesen, habe stark nach Alkohol gerochen und musste festgenommen werden, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von über 1,8 Promille gezeigt.

Der festgenommene 64-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein des 64-Jährigen wurde sichergestellt, er durfte die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.