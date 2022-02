Fokus bleibt auf Radwegebau

Die Arbeiten an der Ortsumgehung bei Bad Camberg, Würges und Erbach gehen weiter. Symbolfoto: Andreas Arnold/dpa

BAD CAMBERG - Im Jahr 2022 startet Hessen Mobil 307 neue Baumaßnahmen auf Bundes- und Landesstraßen. 91 Bauprojekte laufen bereits seit 2021 oder früher. Unter den Großprojekten, die fortgesetzt werden, sind im Landkreis Limburg-Weilburg die Ortsumgehung Erbach, Bad Camberg und Würges (B 8) und im Lahn-Dill-Kreis der Ausbau der B 49 Limburg-Wetzlar.

Insgesamt sind in den Entwürfen des Landes- und Bundeshaushalts 364 Millionen Euro für Straßen, Radwege- und Brückenbau in Hessen vorgesehen, davon stammen 163 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt und 201 Millionen Euro vom Bund.

Im Fokus steht auch in diesem Jahr der weitere Ausbau des hessischen Radwegenetzes, für den Bund und Land die Summe von 85 Millionen Euro bereitstellen wollen. "Zunehmend nutzen die Menschen das Fahrrad für alle Lebenslagen - ob zur Arbeit oder in der Freizeit. Das ist natürlich positiv, denn so wird das Straßennetz entlastet und die Umwelt geschont", sagt Heiko Durth, Präsident von Hessen Mobil.

Task Force mit

18 Mitgliedern

"Die Ziele der Landesregierung zum Ausbau des Radwegenetzes unterstützen diese Entwicklung. Nicht zuletzt, um die Sicherheit für die Radfahrer zu verbessern." Die Bedeutung des Radverkehrs will Hessen Mobil mit der neu eingerichteten 18-köpfigen Task Force Radwege unterstreichen, die sich ausschließlich um die Planung von Radwegen an Landes- und Bundesstraßen kümmert.