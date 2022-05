Folgenreiche Fahrt durch Frickhofen

Am Sonntag ist es in Frickhofen zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Fahrerin leicht verletzt wurde und ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Symbolfoto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild

DORNBURG-FRICKHOFEN - Bereits am Sonntagmorgen ist es in Frickhofen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Fahrerin leicht verletzt wurde und ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand.

Gegen 8.15 Uhr war die 37-Jährige auf der Egenolfstraße, aus Richtung Wilsenroth kommend in Richtung Niederzeuzheim unterwegs, als sie, so schreibt die Polizei in einer Meldung, in Höhe der Hausnummer 18 auf einen am Straßenrad geparkten Opel-Corsa prallte. Dieser wurde auf einen davor geparkten weiteren Opel geschoben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der Verursacherin nach links über die Fahrbahn geschleudert, kollidiert dort mit einer Grundstücksmauer, überschlug sich und blieb auf dem Dach quer zur Fahrbahn liegen.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme hätten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau festgestellt. Dementsprechend sei eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt worden.