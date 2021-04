Förderung für "LandKulturPerlen"

Mit den "LandKulturPerlen" soll besonders kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche gefördert werden. Dafür können sich auch Initiativen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg bewerben. Symbolfoto: Foto: Frank Leonhardt dpa

LIMBURG-WEILBURG/GIESSEN - Limburg-Weilburg/Gießen (red). Die "LandKulturPerlen" sind nun hessenweit aktiv: Das Progyramm des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, das kulturelle Bildung im ländlichen Raum stärken soll, hat unter anderem ein neues Regionalbüro in Gießen eröffnet. Dort können sich auch Initiativen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg um eine Förderung bemühen.

"Mit der Förderung von Mikroprojekten konnten wir das kulturelle Bildungsangebot besonders für Kinder und Jugendliche auf dem Land deutlich steigern", sagt Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne).

Kulturelle Bildung niedrigschwellig fördern

In den neuen Regionalbüros in Gießen und Darmstadt bieten die beiden zusätzlichen Regionalbeauftragten alle Leistungen an, die sich in Nordhessen bereits bewährt haben. Dazu gehören Beratung zur Projektentwicklung und weiteren Fördermöglichkeiten, kostenlose Kulturseminare sowie Vernetzung der Kulturschaffenden vor Ort.

Besonders wichtig ist die niedrigschwellige Förderung für Projekte der kulturellen Bildung. In diesem Jahr wird die Fördersumme zum ersten Mal auf bis zu 2000 Euro pro Projekt erhöht. Träger sind zum Beispiel Vereine, Kommunen, Kunstschaffende oder Einzelpersonen.

Pro Regierungsbezirk nimmt "LandKulturPerlen" in diesem Jahr zwei Landkreise in den Fokus, in denen Akteure die Förderung der "LandKulturPerlen" beantragen können. Insgesamt werden aber mindestens 30 Projekte im Landkreis Kassel, im Schwalm-Eder-Kreis, im Lahn-Dill-Kreis, im Landkreis Limburg-Weilburg, im Landkreis Darmstadt-Dieburg und im Odenwaldkreis gefördert. Die Anträge sind über die Regionalbeauftragten erhältlich und können bis zum 15. Juni eingereicht werden.

Am 21. April um 11 Uhr stellt die "Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen" gemeinsam mit Kunstministerin Angela Dorn das Angebot der "LandKulturPerlen" bei einer digitalen Veranstaltung im Detail vor.