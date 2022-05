Frank Voss ist neuer Pflegedirektor in Hadamar

Willkommen im Leitungsteam (v.l.): Martin Engelhardt, Frank Voss, Sandra Manegold und Matthias Schulz (Pflegedirektor des Vitos Klinikums Weil-Lahn). Foto: Vitos Weil-Lahn

Jetzt teilen:

HADAMAR - Frank Voss hat als Pflegedirektor die pflegerische Leitung der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar übernommen.

Er tritt die Nachfolge von Stefan Hedderich an, der zu Vitos Südhessen gewechselt ist. Voss war zuletzt Einrichtungsleiter und Pflegedienstleiter am Marienhausklinikum "St. Antonius" Waldbreitbach und Pflegedirektor am Marienhausklinikum Bad Neuenahr, heißt es in einer Pressemitteilung von Vitos Weil-Lahn. Er sei zudem Lehrbeauftragter an der Katholischen Hochschule in Mainz sowie an der FH Nordhessen. Geschäftsführer Martin Engelhardt: "Um den Bereich der Pflege in einer forensischen Klinik zu leiten, braucht es fundierte Expertise sowie Erfahrung. Frank Voss bringt beides mit."

Auch Sandra Manegold, Ärztliche Direktorin der forensischen Klinik, sieht der Zusammenarbeit sehr positiv entgegen: "Hand in Hand werden wir die Klinik gemeinsam weiterentwickeln."

"Die Klinik ist fachlich und strukturell sehr gut aufgestellt", betonte Frank Voss.