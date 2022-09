Frau in Limburg gewürgt und geschlagen

Der 24-Jährige konnte am Limburger Bahnhofsplatz von einer Streife festgenommen werden. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

LIMBURG - In der Nacht von Sonntag auf Montag soll ein Mann in Limburg eine Frau gewürgt und geschlagen sowie an den Haaren durch den Hof gezogen haben. Das teilt die Polizei mit.

Mehrere Zeugen riefen gegen 23.45 Uhr die Polizei, da sie beobachtet hatten, wie ein 24-Jähriger eine gleichaltrige Frau an den Haaren durch einen Hof in der Blumenröder Straße hinter sich her gezogen haben soll. Nach ersten Ermittlungen sei es zuvor im Hausflur schon zu einem Angriff gekommen, wobei der Mann die Frau am Hals gepackt und geschlagen haben soll. Erst durch ein Eingreifen von Zeugen habe der Täter von der Frau abgelassen und sei vom Tatort geflohen.

Der 24-Jährige konnte im Bereich des Bahnhofsplatzes von einer Streife gesehen und festgenommen werden. Die Frau wurde verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Nach einer Identitätsfeststellung und einer Gefährderansprache wurde der 24-Jährige nach Hause entlassen.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Limburger Polizei unter der Rufnummer 06431-91400 entgegen.