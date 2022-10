Frau löscht Handtuch-Brand

Jetzt teilen:

HADAMAR-NIEDERZEUZHEIM - Am Montagabend ist es in Niederzeuzheim zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 17 Uhr in die Heerstraße gerufen, da dort in einem Badezimmer einer Wohnung ein Handtuch in Brand geraten war. Hierdurch brannte auch die Zimmertür. Die Bewohnerin konnte den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr großenteils löschen. Es musste nur noch die Tür ausgehangen und im Freien komplett abgelöscht werden. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht, waren aber offenbar nicht verletzt. Die Polizei nahm die Wohnung in Augenschein, geht aber derzeit nicht von einer strafbaren Handlung aus. Der Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.