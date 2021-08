Frau schlägt Polizeibeamten

Jetzt teilen:

LIMBURG - Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, seien die Beamten von einem Zeugen am Samstag gegen 20.37 Uhr in die Diezer Straße nach Limburg gerufen worden. Es hieß, dort würde eine Frau randalieren und ein Kind schlagen. Der Zeuge hätte das Kind vor der Frau schützen können. Am Einsatzort wurden die Beamten von der stark betrunkenen 34-Jährigen tätlich angegriffen. Sie wurde festgenommen und im Gewahrsam der Polizeistation Limburg ausgenüchtert. Nun läuft eine Anzeige gegen die 34-Jährige.