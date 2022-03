Frederik Angermaier bleibt JU-Chef in Limburg-Weilburg

Der neue Kreisvorstand der Jungen Union Limburg-Weilburg mit dem JU-Landesvorsitzenden Sebastian Sommer, Bürgermeister Michael Ruoff und dem Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Willsch. Foto: Junge Union Limburg-Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Der Kreisverband der Jungen Union (JU) Limburg-Weilburg hat einen neuen Kreisvorstand gewählt.

Der langjährige stellvertretende Kreisvorsitzende Tarik Cinar musste aufgrund Erreichens der Altersgrenze aus dem Vorstand ausscheiden. Vorsitzender Frederik Angermaier stellte den Antrag, Tarik Cinar zum Ehrenkreisvorstandsmitglied zu wählen. Diesem Antrag wurde einstimmig zugestimmt.

Grußwortsprecher

sagen "Nein" zum Krieg

Gleichzeitig bedankte sich Angermaier bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Carsten Becker, Marcel Grommeck und Jonas Metzner für die aktive und konstruktive Mitarbeit im Kreisvorstand.

Im Anschluss wählte die Versammlung unter der Leitung des Landesvorsitzenden der JU Hessen, Sebastian Sommer, in der Hadamarer Stadthalle den neuen Kreisvorstand. Als Vorsitzender wurde Frederik Angermaier bestätigt, Moritz Ruoff sowie Julia Habich fungieren als stellvertretende Kreisvorsitzende. Als Schatzmeister ist weiterhin David Plahl Hüter der Finanzen und als Schriftführer wurde Sascha Deisel wiedergewählt.

Neu im Amt für die Leitung des Social-Media-Teams ist der Weilburger Mathis Klapper. Die Geschäftsführung übernimmt weiterhin Joachim Heuser. Das Amt des Mitgliederbeauftragten wird weiterhin mit Anton Hermes besetzt.

Der Vorstand wird durch die Besitzer Sam Schneider, Leon Abresch, Joshuar Zabel, Lisa Meffert und Sean Schneider komplettiert.

In den Grußworten, etwa durch den Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Willsch (CDU), den JU-Landesvorsitzenden Sebastian Sommer oder den Hadamarer Bürgermeister Michael Ruoff (CDU), wurde unisono auf die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine eingegangen. "Unsere Generation hatte bisher das große Glück, frei von Krieg und mit großem Wohlstand aufzuwachsen. Der Krieg in der Ukraine hat uns gezeigt, dass das alles nicht selbstverständlich ist. Gleichzeitig können wir uns glücklich schätzen, dass wir in Deutschland, anders als in Russland und vielen anderen Teilen der Welt, an demokratischen Prozessen partizipieren und uns in Freiheit entfalten können. Das ist nicht selbstverständlich und wir als politische Jugendorganisation müssen dafür werben, dass sich weiter junge Menschen politisch engagieren und dieses große Gut verteidigen", so Angermaier.

In seinem Jahresbericht ließ der alte und neue Vorsitzende das vergangene Jahr Revue passieren. Man habe ein eigenes Kommunalwahlprogramm entworfen, Flyer erstellt und verteilt sowie verschiedene Fotos und Videos zur Kommunalwahl in den sozialen Medien veröffentlicht. Darüber hinaus wurden viele verschiedene digitale Veranstaltungen durchgeführt, etwa mit dem Geschäftsführer der IHK Limburg, Ulrich Heep, dem Geschäftsführer des St. Vincenz-Krankenhauses, Guido Wernert, sowie eine Veranstaltung im Rahmen des Europatags mit dem Europa-Abgeordneten Sven Simon.