Ausgeliefert den Schleusern und ständig in Angst vor dem Scheitern: Herbert Schuld (l.) und Kazem Al Bayati stellen am 4. August ihr gemeinsames Buch vor. Foto: Carsten Gerz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN - Aufgewachsen im kurdisch dominierten Nordirak, als Jugendlicher unter Strapazen über die Türkei, Griechenland, Italien und Frankreich bis nach Deutschland geflüchtet, in Mengerskichen heimisch geworden, geheiratet und ein Unternehmen aufgebaut: Das Leben des heute 47-jährigen Kazem Al Bayati ist spannend. Deshalb hat er nun seine Lebensgeschichte in Buchform vorgelegt. Sein Freund Herbert Schuld aus Mengerskirchen fungierte dabei als Autor.

Religiöser Wahn und

dumpfe Einfallslosigkeit

"Freiheit ist nichts für Feiglinge - von Kurdistan nach Deutschland" heißt das im Schriftgut-Verlag in Westernohe erschienene Buch, das am Donnerstag, 4. August, ab 18.30 Uhr im Schloss im Mengerskirchen vorgestellt wird.

Es zeigt, unter welchen Umständen Kazem im nördlichen Irak aufwuchs: patriarchale Moralvorstellungen, religiöser Fanatismus, Armut. Dazu Krieg und ein Völkermord, mit dem Saddam Hussein sein eigenes Volk drangsaliert. Sein Vater: Ein gefühlloser, einfacher Mann, seine Mutter muss um Haushaltsgeld betteln, ein Bruder als Kämpfer im Untergrund und Schwestern, die mit 13 Jahren verheiratet werden. Al Bayati will fort. Er will sich nicht in ein Leben pressen lassen, das aus religiösem Wahn, dumpfer Einfallslosigkeit und Ausharren am Existenzminimum besteht.

Er wagt die Flucht: Ausgeliefert den Schleusern, hilflos gegenüber einer fremden Staatsmacht und die ständige Angst des Scheiterns. Dazu gesellten sich körperliche Belastungen über die Schmerzgrenze hinweg und Sprachprobleme. Doch er schafft es bis nach Deutschland und landet zunächst in Köln. Das versprochene Paradies im Herzen Europas hatte er sich anders vorgestellt. Schnell muss er erkennen, dass es für Flüchtlinge ein hartes Los ist.

Er wagt den Schritt

in die Selbstständigkeit

Kazem muss hart arbeiten, anfangs für einen Hungerlohn. In Köln lernt er seine spätere Frau kennen, mit der er sich dann in deren Heimatdorf Mengerskirchen eine Existenz aufbaut. Er arbeitet als Maler, wagt dann den Schritt in die Selbstständigkeit. Er sei sich bewusst, so Kazem Al Bayati, dass er von vielen als "Vorzeigeflüchtling" angesehen werde.

Wer sich ein eigenes Bild machen möchte, kann dies bei der Lesung mit Kazem Al Bayati und Herbert Schuld tun. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anschließend wird zu einem Imbiss mit Getränken eingeladen.