Freude über Lockerungen in Kitas im Kreis Limburg-Weilburg

Katholische Kita "Heilig Kreuz" Weilburg: Auch in den Sommerferien wird eine Betreuung angeboten, abgesehen von den ersten beiden Wochen im August. Dann bleibt die Kita zu. Unter anderem stehen in diesem Zeitraum auch Renovierungsarbeiten an.

Evangelische Kita "Regenbogenland" Weilmünster: Genauso verhält es sich in der Kindertagesstätte "Regenbogenland". Sie bleibt in den ersten beiden Augustwochen geschlossen. Wobei dort vom 9. bis zum 13. August das Familienzentrum Weilmünster eingeschränkt eine Betreuung für Mädchen und Jungen anbietet.

Kommunale Kitas "Tigerente" und "Villa Kunterbunt" Merenberg: "Die Kitas in unserem Marktflecken haben schon seit Jahren durchgehend geöffnet", sagt Marion Weber, die die Gesamtleitung innehat. Das heißt, dass es mit Ausnahme des Zeitraums zwischen Weihnachten und Neujahr keine Ferienschließtage in den Einrichtungen in Merenberg gibt.

In der Konzeption sei jedoch verankert, dass Kinder einmal jährlich einen Erholungsurlaub von 14 Tagen am Stück - frei planbar - nehmen müssen. Die Kita-Leiterin erklärt: "Auch Kinder haben - genauso wie Erwachsene - einen Anspruch auf Erholung."