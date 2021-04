Fridays for Future Weilburg: "Autofreie Bereiche denkbar"

Der Fridays-for-Future-Aktivist Nico Müller beschreibt ein düsteres Zukunftsszenario, wenn wir nicht rechtzeitig etwas gegen den Klimawandel unternehmen:

"Stellen wir uns vor, wir flögen mit einem Heißluftballon in die nähere Zukunft. Wir steigen in einem von Corona dominierten Deutschland von 2020 langsam auf, getragen von einem schlichten Unterschied der Luftdichte zwischen dem Ballon und der Atmosphäre außerhalb. Und mit jedem Meter, den wir uns über die Felder bewegen, bewegen wir uns auch nach vorn durch die Zeit, nur eben ein wenig schneller, als wir es gewohnt sind.

Die Äcker unter uns wirken trocken, für uns nicht ungewöhnlich. Doch wäre jemand im Korb, der vor 50 Jahren gelebt hätte, so fände er es abstrus, wie karg und staubig die frühsommerlichen Getreidefelder unter uns vorbeiziehen. Die immer mehr subventionierte Landwirtschaft ist fast ein inverses Perpetuum Mobile geworden; es bewegt sich nichts, es wächst wenig und die Bedingungen der Tierhaltung werden kaum besser, obwohl immer mehr Geld in die Großbauern gepumpt wird. Denn Lebensmittel müssen billig sein. Quantität statt Qualität, das ist der neue Anspruch von Wohlstand.

Mit dem Fortschreiten unserer Reise nach Südosten werden die Sitten rauer. Wir überfliegen Länder, die von der Währungsunion in die Insolvenz getrieben werden. Hier lohnt es sich nicht mehr, Firmen zu betreiben, weil andere Länder alles billiger produzieren können. Hier lebt man hauptsächlich davon, noch in Europa zu sein. Politisch ist man die Knautschzone zu Diktatoren außerhalb der EU und wird deshalb, wenn auch unter Schimpf und Schande, durchgefüttert. Genug, um politisch die Sozialität zu simulieren, die wir uns von überstaatlicher Gemeinschaft erhoffen und gerade so wenig, dass man deutlich merkt, dass in diesen Ländern der neuerdings einzigen Weltreligion des kapitalistischen Wachstums nicht adäquat gehuldigt wurde.

Und so gleiten wir nun über Befestigungsanlagen, die die Menschheit in Europäer und Opfer teilt und die dafür sorgen, dass die Flüchtlingswellen uns nicht erreichen. Denn 2015 war eine kleine Kaffeefahrt gegen das, was sich in die gut bewohnbaren Gebiete der Erde aufmacht, wenn Länder wie Indien 2050 langsam beginnen, unbewohnbar zu werden. Es wird ein unsicherer Flug mit unserem Ballon, denn die Konflikte mit Kriegspotenzial um Energie und Trinkwasser werden sich massiv ausweiten. Nicht, dass in unserem Szenario Öl noch die treibende Energiequelle der westlichen Welt sein wird, dafür ist sie zu knapp, aber ein Großteil der Welt hat sich schlicht noch nicht auf andere Energie umstellen können. Zu teuer, zu viele Patente und schlicht nicht die technischen Möglichkeiten, um sich anzupassen - das sind die Probleme der ausgebeuteten Staaten der Südhalbkugel. Doch das größte Problem ist die Versorgung mit Essen und Wasser, da im immer wärmeren Klima zunehmend Landstriche versteppen. Und diese Entwicklung wird von der zunehmenden Agrarnutzung des Bodens noch verstärkt.

Hier endet unsere Reise, da uns vorzeitig das Gas ausgegangen ist. Denn durch die höhere Lufttemperatur mussten wir den Brenner länger betätigen, als wir es 2020 gemusst hätten, um einen flugfähigen Temperatur- und Dichteunterschied zur Umgebung zu erzeugen. Unser Ballon sinkt langsam auf den Boden, der einst Pakistan war. Längst von Menschen verlassen, interessiert sich hier im Jahr 2120 niemand mehr wirklich für das trockene Gebiet, in dem knapp die Hälfte der Tage zu warm sind, als das Menschen hier dauerhaft überleben könnten.

Wir sitzen fest, in einer Zukunft, die wir unseren Kindern nie so gewünscht hätten, und aus der es kein Zurück mehr für uns gibt, denn die Zeit kann sich immer nur in eine Richtung bewegen. Wir können nicht zurück in die Vergangenheit reisen, um Missstände zu verbessern, wir können nur in unserem Jetzt handeln. Und das sollten wir, hier in 2020, in Deutschland, denn wir können noch viel bewegen. Und auch der Vergleich mit dem Flug eines Heißluftballons ist hier bewusst gewählt, so repräsentiert er doch so wunderbar den Kurs, den man nicht selbst festlegt, sondern von den verschiedenen Lobbygesellschaften und der politischen Taktik des geringsten Widerstands vorgegeben wird, und damit eines der größten Probleme unserer Zeit."