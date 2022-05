Friseurangestellte mit dem Tode bedroht

Ein 32-Jähriger hat am Donnerstagvormittag Angestellte eines Friseursalons so massiv bedroht, dass er schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

LIMBURG - Die Polizei musste am Donnerstagvormittag, 12. Mai, mehrfach zur Limburger Schiede ausrücken, weil dort ein 32-Jähriger ohne jeden Anlass an einem Friseurladen auftauchte und dort die Angestellten massiv bedrohte und beleidigte. Eine Streife, so die Polizei, habe dem Mann einen Platzverweis erteilt. Wenig später wurde die Streife erneut gerufen, weil der 32-Jährige dort wieder aufgetaucht war. Dabei soll er die Angestellten erneut mit dem Tode bedroht haben. Die Beamten nahmen den Mann fest, und er musste auf Anordnung eines Richters in Gewahrsam.