Frontalcrash und ein Verletzter

Bei einem Unfall nahe Waldbrunn wird am Samstag ein Mensch verletzt.

WALDBRUNN - Bei einem Unfall am Samstag, gegen 16 Uhr, ist auf der Landesstraße 3280, zwischen Hausen und Fussingen, der Beifahrer eines 18-jährigen BMW-Fahrers verletzt worden und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 18-Jährige war in Richtung Fussingen unterwegs. In Höhe der Einfahrt "In der Struth" wollte er nach Polizeiangaben links abbiegen, bemerkte aber einen entgegenkommenden Kia Picanto nicht. Beide Autos stießen frontal zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 10 000 Euro beziffert.