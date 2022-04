Frühlingsmarkt in Bad Camberg

Am Samstag und Sonntag wird in Bad Camberg der Frühlingsmarkt öffnen. Archivfoto: Dagmar Buchmann

BAD CAMBERG - Die Stadt Bad Camberg veranstaltet am Samstag und Sonntag, 23. und 24. April, einen Frühlingsmarkt. In der Mauergasse, am Guttenbergplatz, in der Strackgasse, auf dem Marktplatz und in der Obertorstraße bieten die Marktbeschicker ihre Waren jeweils von 11 bis 18 Uhr an.

Die musikalische Unterhaltung auf dem Marktplatz übernimmt am Samstag ab 14.30 Uhr das Duo "Rouge House". Der Frühschoppen am Sonntag wird ab 11 Uhr von Thomas Okabsa untermalt und ab 14. 30 Uhr spielt BenTagon bis 18 Uhr Musik, die auch zum Tanzen anregt. Für die Kleinsten ist auf dem Neumarkt ein Kinderkarussell aufgebaut. Im Amthof Innenhof und vor dem "Alten Rathaus" stellen die Bad Camberger Autohäuser ihre neuesten Modelle zur Schau.

Großer Flohmarkt

am Sonntag

Der Hosen-Shop organisiert gemeinsam mit dem SV Bad Camberg einen großen Flohmarkt am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Dieser reicht von der Bahnhofstraße bis zum alten Sportplatz in den Pfortenwiesen. Es gibt beim Frühlingsmarkt keinen verkaufsoffenen Sonntag.