Frühstart: In Limburg-Weilburg fahren die Mähdrescher

Der frühe Vegetationsbeginn in diesem Jahr, viel Sonne und spärliche Niederschläge zeigen Auswirkungen: In Limburg-Weilburg hat die Getreideernte bereits begonnen. Einige Landwirte haben die Wintergerste schon komplett gedroschen. Dazu gehört auch die Familie Sippel aus Möttau, die jetzt die Erbsen einbringt. Foto: Jürgen Vetter

LIMBURG-WEILBURG - Wenig Regen und viel Sonne: Deutlich früher als normal hat die Getreideernte in der Region begonnen. Auf den Äckern in Limburg-Weilburg röhren jetzt die Mähdrescher. Zum Teil werden sogar schon Erbsen gedroschen. Mit den ersten Ernteergebnissen sind die Landwirte zufrieden, doch durch den Krieg in der Ukraine müssen sie tiefer in die Tasche greifen für Kraftstoff und später auch für Dünger.

Laut brummend schiebt sich der gelb-schwarze Mähdrescher des Möttauer Familienbetriebs Sippel in ein Erbsenfeld oberhalb von Weilmünster und hinterlässt eine 9,15 Meter breite Schneise. Die Pflanzen sind im Wortsinn strohtrocken und erntereif. Es staubt kräftig. "Drei Wochen eher als sonst. So früh waren wir mit den Erbsen noch nie", sagt Seniorchef Holger Sippel, der den Mähdrescher steuert.

VORSICHT: ERNTEFAHRZEUGE AUF DEN STRASSEN Während der Getreideernte müssen Verkehrsteilnehmer damit rechnen, auf den Straßen häufiger auf Mähdrescher oder auch auf Traktoren zu treffen, die schwere Transportanhänger mit Erntegut transportieren. Die Erntefahrzeuge der Landwirte sind meist langsamer als der normale Verkehr, vor allem, wenn sie schwer geladen haben. Mähdrescher sind oft deutlich breiter als Lkw, worauf mit gelbem Signallicht und/oder durch ein vorausfahrendes Begleitfahrzeug hingewiesen wird. Erntereste und Schmutz können auf der Fahrbahn liegen. Besondere Vorsicht ist an den Einmündungen von Feld- und Wirtschaftswegen angebracht. Der Kreisbauernverband Limburg-Weilburg und die Polizei Mittelhessen bitten alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht und Rücksichtnahme sowie um Verständnis in der Erntezeit.

Los ging es bereits einige Tage früher mit der Wintergerste, die auf 33 Hektar Fläche stand und einen durchschnittlichen Ertrag gebracht habe, berichtet Sohn Steve, der Betriebsleiter des Bereichs Landwirtschaft auf dem Hof, dessen Schweine in der eigenen Metzgerei verarbeitet werden. Um eine gentechnikfreie Fütterung garantieren zu können, bekommen die Schweine ausschließlich Getreide und Erbsen aus eigenem Anbau. Etwa 600 Tonnen werden pro Jahr gebraucht, sagt Steve Sippel.

Erzeugerpreise schwanken in jüngster Zeit extrem stark

Da man die Ernte nicht verkauft, sei der Betrieb relativ unabhängig von den vor allem in jüngster Zeit extrem stark schwankenden Erzeugerpreisen, merkt Vater Holger an. Doch die vom Ukrainekrieg ausgelösten Preissteigerungen gehen auch an den Sippels nicht vorbei. Verdoppelte Dieselpreise und dazu deutlich höhere Steigerungen bei den Düngemitteln schlagen auch dort heftig ins Kontor.

Vom Mähdrescher in den Transporthänger und dann los. Auf den Straßen sind nun vermehrt Erntefahrzeuge unterwegs. Autofahrer sollten vorsichtig und geduldig reagieren. (Foto: Jürgen Vetter)

Kreislandwirt Jürgen Engel, der den Lindenhof bei Hirschhausen betreibt, hat seine Wintergerste ebenfalls bereits gedroschen - drei Wochen früher als üblich. Er hatte das für die Fruchtfolge wichtige Getreide auf 15 Hektar Fläche angebaut. Den Ertrag bezeichnet der Landwirt als "guten Durchschnitt". Doch angesichts der fortschreitenden Trockenheit befürchtet Engel vor allem auf leichten Böden Ernteeinbußen bei den weiteren Getreidesorten.

"Die Wintergerste ist ein frühes Getreide und hat noch genug Regen abbekommen", erläutert der Kreislandwirt und ergänzt: "Wie das bei fortschreitender Trockenheit beispielsweise beim Weizen aussieht, können wir noch nicht abschätzen." Die vereinzelten Regenfälle der vergangenen Wochen hätten jedenfalls nicht ausgereicht, die Felder genügend zu wässern.

Wintergerste die fünftwichtigste Kultur in Limburg-Weilburg

Gemessen am Anbauumfang sei die Wintergerste die fünftwichtigste Kultur auf den Äckern im Landkreis Limburg-Weilburg, ordnet der Kreisbauernverband ein. Im vergangenen Jahr sei diese Pflanze im Kreisgebiet insgesamt auf rund 1300 Hektar Fläche angebaut worden. Spitzenreiter war der Weizen mit 5600 Hektar, gefolgt von Mais (2330 Hektar), der Ölfrucht Winterraps (2200 Hektar) und Sommergerste mit 1950 Hektar.

Die bisherigen Rückmeldungen der Landwirte ließen erkennen, dass die Ernte der Wintergerste im Landkreis zufriedenstellende bis gute Ergebnisse gebracht habe, bestätigt Jonas Bachmann als Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Limburg-Weilburg und ergänzt: "Die Bestände zeigten sich nach dem verhältnismäßig milden Winter durchschnittlich bis gut entwickelt. Hierbei spielte vor allem der Standort eine große Rolle, der bereits die Keimung durch die Qualität des Saatbeets beeinflusst und im weiteren Wachstumsverlauf über Nährstoff- und Wasserverfügbarkeit Einfluss ausübt."

Zu den Erträgen der wichtigen Feldfrüchte Weizen, Raps und Sommergerste könne wegen der starken Hitze vor zwei Wochen noch keine Aussage getroffen werden. Glücklicherweise habe man in diesem Jahr wenig Probleme mit Schädlingen und Pilzen.

"Für alle anderen Kulturen, vor allem für den Futterbau, Mais und Rüben ist Regen dringend notwendig." Jonas Bachmann, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Limburg-Weilburg

"Für alle anderen Kulturen, vor allem für den Futterbau, Mais und Rüben ist Regen dringend notwendig", betont Bachmann. Besonders wichtig seien ausreichend Niederschläge auf dem Grünland. Während dort der erste Schnitt noch gut gewesen sei, habe der Ertrag beim zweiten Siloschnitt bereits abgenommen. Der bald anstehende dritte Schnitt sei gefährdet.

Ob die fehlenden Niederschläge und die oft hohen Temperaturen in den vergangenen Monaten nur auf aktuelle Wetterkapriolen zurückzuführen sind, oder ob man sie dem Klimawandel zurechnen muss, könne man nicht mit Bestimmtheit sagen, stellt Marco Hepp fest. Es sei nicht zu bestimmen, welche Komponente mehr Einfluss gehabt habe, erläutert der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Limburg Weilburg, doch klar sei: "Es muss natürlich auch mit einer klimatischen Verschiebung zu tun haben."

Getreideproduktion kann nicht stark erhöht werden

Und wie wirkt sich der Ukrainekrieg aus? Von kurzfristigen Höchstpreisen hätten die Landwirte in der Region kaum etwas. Die meisten von ihnen hätten am Jahresanfang bereits mit dem Handel Vorverträge für den Verkauf eines großen Teils ihrer Ernte geschlossen, um das Risiko von Preiseinbrüchen nach der Ernte abzufedern. Damit könnten sie auch nicht von gestiegenen Preisen nach dem russischen Überfall profitieren.

Können heimische Bauern helfen, ukrainische Lieferausfälle weltweit zu ersetzen? "Bei uns könnte etwas mehr angebaut werden, aber nicht viel", sagt Marco Hepp. Mit Blick auf die Einhaltung der Fruchtfolge hält er etwa fünf Prozent mehr Getreideanbau kurzfristig für möglich. Aber auch das ginge nur, "wenn man pragmatisch den einen oder anderen bürokratischen Hemmschuh mal weglässt.". Kommentar