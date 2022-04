Führungsspitze der Wilhelm-Knapp-Schule verändert Gesicht

Schulleiterin Ulla Carina Reitz heißt ihren neuen Stellvertreter, Stefan Jeanneaux-Schlapp (2.v.r.), sowie die beiden neuen Abteilungsleiter Andreas Bader und Alexander Neuhoff (v.l.) im Schulleitungsteam der Weilburger Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg willkommen. Foto: Andreas Böttig

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - In der Leitung der Weilburger Wilhelm-Knapp-Schule (WKS) gibt es drei neue Gesichter. Stefan Jeanneaux-Schlapp hat als neuer stellvertretender Schulleiter die Nachfolge von Holger Schmidt angetreten, der vor einiger Zeit die Schulleitung der Staatlichen Fachschule Weilburg-Hadamar übernommen hatte. Mit Andreas Bader und Alexander Neuhoff sind außerdem zwei neue Abteilungsleiter an Bord der WKS.

Stefan Jeanneau-Schlapp studierte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz die Fächer Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik für das Lehramt an beruflichen Schulen. Nachdem er zunächst in Koblenz unterrichtete, wechselte er 2000 an die Wilhelm-Knapp-Schule. Dort übernahm der Familienvater 2010 die Stelle eines Abteilungsleiters und war in dieser Funktion sowohl für die Leitung der Berufsfachschule als auch für den kaufmännischen Bereich der WKS verantwortlich. Stefan Jeanneaux-Schlapp baute nicht nur die Fachschule der WKS zum Bildungs- und Studienzentrum aus, sondern der Studiendirektor etablierte dort auch den Studienabschluss eines "Bachelor of Arts".

Seit der Einrichtung des Studienganges fungiert Stefan Jeanneaux-Schlapp auch als Koordinator zwischen der Weilburger Schule und der Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld. Auch habe Stefan Jeanneaux-Schlapp bei der enormen digitalen Weiterentwicklung der Schule eine zentrale Rolle eingenommen, unterstrich Schulleiterin Ulla Carina Reitz.

Digitale Entwicklung entscheidend vorangebracht

Ebenfalls neu im Schulleitungsteam der Schule sind Andreas Bader, der als Abteilungsleiter die Nachfolge von Jürgen Skiba angetreten hat und sowohl für den gewerblichen Bereich der Schule als auch für den Schwerpunkt Umwelt verantwortlich ist, sowie Alexander Neuhoff, der als Nachfolger von Jürgen Merta die Abteilungsleitung des beruflichen Gymnasiums der WKS übernommen hat.