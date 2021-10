Jetzt teilen:

WALDBRUNN - Am Dienstagabend, 26. Oktober, sind fünf Menschen nach einem Verkehrsunfall auf der L 3109 bei Waldbrunn verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem BMW in Richtung Neunkirchen. Nach einer Kuppe überholter er, obwohl er den Straßenverlauf nicht übersehen konnte, und stieß mit einem mit vier Personen besetzten Ford eines 21-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11 000 Euro.