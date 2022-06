Funkenflug sorgt für Großeinsatz in Villmar

"Vermutlich ein Funkenflug", so ein Feuerwehrmann, soll für eine vorläufige Rauchentwicklung in einem Silo einer Schreinerei in Villmar verantwortlich gewesen sein. Foto:Klaus-Dieter Häring

Villmar (kdh). "Ein Objekt der besonderen Nutzung", so ein Feuerwehrmann aus Villmar, sorgte am Mittwochvormittag für einen Großeinsatz der Feuerwehren aus Villmar, Aumenau, Weyer und Falkenbach. Eine Schreinerei im Industriegebiet von Villmar war dieses Objekt - und hier wurde Rauch aus dem Spänesilo gemeldet. Nach Alarmplan wurden sofort die vorgesehenen Feuerwehren in das Industriegebiet geschickt. Als fast unmittelbarer Nachbar war dann die Villmarer Feuerwehr mit ihren Einsatzkräften als erste Gruppe am Firmengelände, um sofort die Sachlage zu inspizieren. Es wurde mit Wärmebildkameras der Spänesilo abgesucht - doch zum Glück keine weiteren Flammen entdeckt. "Vermutlich ein Funkenflug", so sagte einer der Feuerwehrmänner, soll für eine vorläufige Rauchentwicklung verantwortlich gewesen sein. Nachdem keine weiteren Flammen und auch kein weiterer Rauch mehr ausgemacht wurde, zogen die Einsatzkräfte der Feuerwehren und des Deutschen Roten Kreuzes wieder ab.