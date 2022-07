Für den guten Zweck: 500 Radler in Mittelhessen unterwegs

Einfahrt auf das Firmengelände von Feig Elektronic in Weilburg-Waldhausen, wo die Vorschulkinder der Weilburger Kitas die Radfahrer begrüßen. Foto: Margit Bach

WETZLAR/WEILBURG/WEILMÜNSTER - Strahlender Sonnenschein, fröhliche Menschen, an allen Haltepunkten eine tolle Organisation der Bewirtung: 500 "Menschen für Kinder" (MfK) sind am Samstag bei einer Benefiz-Radtour 100 Kilometer durch Mittelhessen gefahren, um Spenden für langzeitkranke, im Schwerpunkt krebserkrankte Kinder zu sammeln, aber auch für Kinder in Not. Promis waren im Fahrerfeld und am Straßenrand zu sehen.

Am Samstagmorgen ging es in der Wetzlarer Buderus-Arena los. MfK-Vorsitzender Dieter Greilich übernahm die Tourmoderation. Er dankte allen Firmen für ihre großzügigen Spenden und den 120 Helfern, ohne deren Engagement eine solche Veranstaltung nicht möglich sei.

Fotos Einfahrt auf das Firmengelände von Feig Elektronic in Weilburg-Waldhausen, wo die Vorschulkinder der Weilburger Kitas die Radfahrer begrüßen. Foto: Margit Bach Kurz nach dem Start in der Buderus-Arena geht es durch die Wetzlarer Innenstadt am Rathaus vorbei und weiter in Richtung Nauborn. Foto: Christian Keller Gut gelaunt in Weilmünster: die Bürgermeister Carsten Braun (Driedorf, l.) und Mario Koschel (Weilmünster). Foto: Margit Bach Gut gelaunt sind die Radfahrer in Weilmünster zu Fuß unterwegs: Vor dem historischen Kino "Pastori" gibt es sogar eine Polonaise. Foto: Margit Bach Nach den Spendenübergaben ist viel Geld in Form von Schecks auf der Bühne in Weilmünster versammelt. Foto: Margit Bach Minutenlang ergießt sich die Flut der Radler aus dem großen Hallentor der Buderus-Arena in Wetzlar. Foto: Heike Pöllmitz Pause muss sein bei dem heißen Wetter: In Runkel-Arfurt haben Vereine und der Ortsbeirat den Radfahrern einen vergnüglichen Stopp mit Chorgesang und Fleischwurst beschert. Foto: Marten Fuchs Spaß und gute Stimmung in Weilmünster, links Jörg und Hermann Schäfer sowie Bürgermeister Mario Koschel. Foto: Margit Bach Dieter Greilich stellt die Syltfahrer und ihre tolle Spendensumme vor. Foto: Heike Pöllmitz Hände frei, Wurst in den Mund: ehrenamtlicher MfK-Fotograf Gernot Schütte, der stets alle Ereignisse gleich ins Internet einstellte, hatte mit Handy und Kamera alle Hände voll zu tun. Foto: Margit Bach Stefan Zeiger (re) spricht dem Hauptorga-Team den Dank der Mitfahrer aus: V.l. Klaus Peise, Matthias Späth und Dieter Greilich. Foto: Heike Pöllmitz Der Stopp in Arfurt kam zustande, weil zweite MfK-Vorsitzender Klaus Peise (2.v.l.) dort lebt. Auf dfem Foto ist er mit Bürgermeister Michel Kremer (v.l), Miss Germany Anja Kallenbach, Landrat Köberle und Zauberer Massimo zu sehen ist. Foto: Klöppel 10000 Euro zum Auftakt waren eine tolle Motivation: V.l. Dieter Greilich, Eduard Marquardt, Dagmar Schmidt, Wolfgang Schuster und Manfred Wagner. Foto: Heike Pöllmitz Der Universitätsprofessor und Leiter der Kinderklinik in Homburg an der Saar, Professor Michael Zemlin, erzählt, dass auch frühgeborene Kinder sich gut entwickeln können, wenn sie richtig behandelt werden. Die Firma Feig stelle für die Forschung dafür bestimmte Teile her. Foto: Margit Bach Hände frei, Wurst in den Mund: ehrenamtlicher MfK-Fotograf Gernot Schütte, der stets alle Ereignisse gleich ins Internet einstellte, hatte mit Handy und Kamera alle Hände voll zu tun. Foto: Margit Bach Einfahrt auf das Gelände der Firma Feig. Foto: Margit Bach Feig-Geschäftsführer Eldor Walk (2.v.l.) übergibt einen Scheck über 5000 Euro an Dieter Greilich, den Vorsitzenden von MfK. Rechts daneben sind Jörg Korschinsky (Stadtwerke Weilburg), Dorothee Grebe (Weilburger Coatings), Thomas Wagener vom "Laufstall" Weilburg und der Erste Stadtrat Heinz Schweitzer zu sehen. Foto: Margit Bach Die Vorschulkinder der Weilburger Kitas begrüßen die Radfahrer. Foto: Margit Bach Dieter Greilich und Matthias Späth gönnen sich ein kühles Bier. Foto: Heike Pöllmitz Einfahrt am Haltepunkt in Weilmünster. Foto: Margit Bach Gebannt hängt alles an den Lippen von Jens Hebstreit, der als Endsumme stolze 260450 Euro nennen kann. Foto: Heike Pöllmitz Durst: Die Radfahrer mussten nur zugreifen, wie hier in Weilmünster. Foto: Margit Bach Dieter Greilich gibt ein letztes Interview für die Medien vor der Tour. Foto: Heike Pöllmitz Blick auf die Bühne und die vielen Menschen in Weilmünster. Foto: Margit Bach V.l. Dagmar Schmidt und Sohn Karl, Wolfgang Schuster und Manfred Wagner schwenkten die Startfahnen. Foto: Heike Pöllmitz Eine letzte La Ola-Welle für die Syltfahrer. Foto: Heike Pöllmitz Weilmünsterer Kinder singen zusammen mit Maya Hieke (5.v.l.) ein Lied. Foto: Margit Bach Die Vorschulkinder der Weilburger Kitas vor ihrem großen Auftritt. Foto: Margit Bach V.l. Wolfgang Schuster, Dagmar Schmidt und Manfred Wagner wünschten den Radlern gute Fahrt. Foto: Heike Pöllmitz Gut gelaunt in Weilmünster: vor dem historischen Kino "Pastori" gab es sogar eine Polonaise. Foto: Margit Bach Einfahrt am Haltepunkt in Weilmünster. Foto: Margit Bach Auch sie fehlten nicht im Radkorso: Dres. med. Monika und Valentin Kelbling aus Weilburg. Foto: Margit Bach 32

"Ein tolles Bild der engagierten Radler der großen ,Menschen für Kinder'-Familie, die für die in die Pedale treten, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen", sagte Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD). Schirmherrin Dagmar Schmidt (MdB/SPD) schloss sich an: "Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer könnte man eine solche Tour nicht auf die Beine stellen, die so viele Spenden einsammelt."

Landrat Wolfgang Schuster (SPD) machte es kurz und knapp: "500 Leute, die eine sechsstellige Summe erradeln, 100 Kilometer, 1400 Höhenmeter und 30 Grad im Schatten - ich wünsche Euch viel Spaß und kommt gesund wieder!".Dann startete die Tour, mit etlichen Stopps und Spendenübergaben. Jede Menge Kinder waren gekommen, die beispielsweise in Weilmünster und Weilburg zusammen mit Schauspielerin Maya Hieke das "Menschen für Kinder"-Lied sangen.

Stopps gibt es auch in Weilmünster und Weilburg

In Weilmünster war mit dem historischen Kino "Pastori" und dem gegenüber befindlichen großen Platz mit Bühne ein toller Haltepunkt gefunden worden. Bürgermeister Mario Koschel (parteilos), der ebenfalls als Radfahrer an der Tour teilnahm, begrüßte zusammen mit Greilich die vielen Menschen und sprach dem Bürgermeister von Braunfels, Christian Breithecker (parteilos), seinen Dank aus, dass seine Bauhofmitarbeiter einen Teil der Strecke extra noch gereinigt hatten.

Gut gelaunt in Weilmünster: vor dem historischen Kino "Pastori" gab es sogar eine Polonaise. (Foto: Margit Bach)

Greilich stellte einige prominente Tour-Teilnehmer vor, etwa den ehemaligen Radrennfahrer Kai Hundertmarck, den Weltmeister im Freistilringen Alexander Leipold und Miss Germany 2021, Anja Kallenbach. Und er dankte der Familie Schäfer, die den Stopp am "Pastori" ermöglichte. Die Kinder der Grundschule sangen zusammen mit Maya Hieke das MfK-Lied und anschließend fanden sich viele der Teilnehmer zu einer Polonaise zusammen.

Einige prominente Tour-Teilnehmer

Monika und Valentin Kelbling traten für den guten Zweck in die Pedale, ebenso der Weilburger Stadtwerke-Chef Jörg Korschinsky und Gattin Maria. Auch Weilburgs Stadtverordnetenvorsteher Ulrich Marschall von Bieberstein fuhr mit und der Drommershäuser Hartmut Bock ebenfalls.

In Waldhausen war das Firmengelände von Feig Elektronic Haltepunkt am frühen Nachmittag. Hier waren rund 20 Vorschulkinder aus den Weilburger Kitas mit ihren Betreuerinnen anwesend und erfreuten mit dem Singen des MfK-Liedes und anschließend dem "Stadt der 1000 Träume", das Doro Zimmermann extra für den Hessentag 2005 gedichtet hatte. Der Erste Stadtrat Heinz Schweitzer (CDU) sprach ein Grußwort.

In Runkel-Arfurt gab es einen Zwischenhalt zur Stärkung: Ein örtlicher Metzger hatte Fleischwurst ausgegeben und es wurde gesungen.