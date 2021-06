Für Limburger Babylotsinnen gibt es "kein Schema F"

Das Projekt Babylotsen der Hamburger Stiftung "See You" wird vom Landkreis Limburg-Weilburg gemeinsam mit dem Deutschen Kinderschutzbund Limburg-Weilburg und dem St.-Vincenz-Krankenhaus Limburg umgesetzt. Da die Eltern vieler Neugeborener aus dem Rhein-Lahn-Kreis kommen, beteiligt auch dieser sich an dem Projekt.

Finanzielle Träger sind die Landkreise.

Das Programm Babylotsen ist ein Angebot für Familien in der sensiblen Phase der Schwangerschaft und rund um die Geburt. Sie unterstützen Familien oder Alleinstehende.

In einem speziell dafür entwickelten Verfahren schauen die Babylotsen, ob in der Familie Risiken für eine gesunde Kindesentwicklung erkennbar sind, klären gemeinsam mit den Eltern eigene Möglichkeiten sowie den individuellen UnterstützungsbedarfSie vernetzen zudem wohnortnah die bestehenden Angebote der Frühen Hilfen und andere soziale Sicherungssysteme.

Das Angebot der Babylotsinnen ist freiwillig, kostenlos und kann ohne großen Aufwand in Anspruch genommen werden.

Persönliche Beratungen erfolgen in der Regel im St.-Vincenz-Krankenhaus in Limburg.

Zu erreichen sind die Babylotsinnen Ronja Rihlmann und Leonie Fasel per E-Mail an babylotsen@dksb-lm.de oder per Telefon unter 0176-57 61 62 66 sowie 0159-01 73 69 80 können Schwangere und Eltern von Neugeborenen zusätzlich Kontakt aufnehmen. (fia/red)