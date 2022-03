Furcht, Wut, Trauer: Menschen beten in Weilburg für den Frieden

Am Sonntag, 6. März, finden weitere Friedensgottesdienste statt: um 10.30 Uhr mit Pfarrerin Volk-Brauer in der Schlosskirche, um 17 Uhr in Kubach, um 18 Uhr in Hirschhausen und mit Pfarrer Elias um 18 Uhr in LöhnbergAuch in Weinbach wollen die Menschen am Sonntag, 6. März, ab 11 Uhr in der Weinbacher Kirche im Rahmen des Gottesdienstes fü den Frieden beten.