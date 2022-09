Der Vorsitzende des Geschichtsvereins Christian Radkovsky (v.l.), Bürgermeister Johannes Hanisch und Pfarrer Guido Hepke stellen mit zahlreichen weiteren Akteuren und Organisatoren das Programm für den Tag des offenen Denkmals 2022 in Weilburg vor. Foto: Stadt Weilburg

WEILBURG - Mit 30 Veranstaltungen laden der Geschichtsverein Weilburg, die Evangelische Kirchengemeinde Weilburg, die Stadt Weilburg und weitere 15 Partner zu den Tagen des offenen Denkmals vom 9. bis 11. September ein.

Bei einem gemeinsamen Pressetermin stellten die Organisatoren und Akteure das umfangreiche Programm vor. Von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. September, findet in Weilburg ein ganzes Wochenende unter dem bundesweiten Motto "KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz" statt. Ein bunter Reigen verschiedener Programmpunkte rund um das vorgegebene Motto habe sich dank der von Jahr zu Jahr wachsenden Anzahl der Akteure gebildet, freute sich Pfarrer Guido Hepke. Auch Christian Radkovsky, Vorsitzender des Geschichtsvereins, kündigte viele spannende Vorträge, Führungen und auch Online-Angebote an. "Ganz Weilburg ist ein Denkmal, das lebt und dieses lebende Denkmal verkörpern alle Akteure", sagte der Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) und richtete seinen Dank an alle Akteure und Organisatoren.

Zentrale Veranstaltung

am Sonntag

Von Beginn an, also seit 1993, beteiligt sich Weilburg an dem Tag des offenen Denkmals, seit Jahren unter Federführung von Geschichtsverein, Evangelischer Kirchengemeinde und Stadt mit einer immer weiter steigenden Zahl an Partnern. Mittlerweile sei der Tag des offenen Denkmals in Weilburg zu einer regelrechten Bewegung geworden, heißt es aus dem Rathaus.

Bereits am Freitag, 9. September, finden um 18 Uhr in der Schlosskirche Impulsvorträge zu Bioarchäologie, Anthropologie und Denkmalpflege unter dem Titel "Neue Geschichten von alten Knochen aus alten Gemäuern" statt. Am Samstag, 10. September, stehen das Jagdschloss Windhof, die Reformation in Weilburg, die Garnisonsstadt Weilburg und ein Orgelkonzert im Blickpunkt.

Die zentrale Veranstaltung ist am Sonntag, 11. September, um 10.30 Uhr der Gottesdienst mit historischen Szenen rund um den "Kadettenmord in Weilburg" in der Schlosskirche und der anschließenden offiziellen Eröffnung durch den Ersten Kreisbeigeordneten Jörg Sauer (SPD) und Bürgermeister Johannes Hanisch. Der Sonntag präsentiert zudem das offene Gewächshaus und den Stadtturm im Schlossgarten, das Kriegerdenkmal an der Kreuzung Mauerstraße/Niedergasse, die Ausstellung "Expedition Custine" im Schloss, Dach und Turm der Schlosskirche, die Terrassengärten, der Weinkeller am Fuße des Mühlbergs, die Brückenmühle, das Rollschiff, die Denkmäler in der Innenstadt, der Vortrag "Der Weilburger Kadettenmord - ein außergewöhnlicher Kriminalfall" von Stadtarchivar Bernd Schrupp (Montabaur) in der Schlosskirche sowie zum Abschluss ein Orgelkonzert mit Doris Hagel.

DAS PROGRAMM Samstag, 10. September 10 Uhr: "Vom Lustschloss zur Technikakademie: Auf Spurensuche im Schloss Windhof in Weilburg", Jagdschloss Windhof, Johann-Ernst-Straße, Führungen: Oberstudiendirektor Holger Schmidt und Christian Radkovsky, Veranstalter: Staatliche Technikakademie Weilburg und Geschichtsverein Weilburg 10 bis 14 Uhr: Geo-Schatzsuche "Auf den Spuren von Martin Luther und der Reformation in Weilburg", Start und Ende: Tourist-Info Weilburg, Marktplatz, Veranstalter: Tourist-Information und Geschichtsverein Weilburg e.V. 12 Uhr: "Vom Lustschloss zur Technikakademie: Auf Spurensuche im Schloss Windhof in Weilburg", Jagdschloss Windhof, Johann-Ernst-Straße, Führungen: Oberstudiendirektor Holger Schmidt und Christian Radkovsky, Veranstalter: Staatliche Technikakademie Weilburg und Geschichtsverein Weilburg 12 bis 20 Uhr: "Altes Rathaus - KulturSpur", Marktplatz, aRthaus, Veranstalter: Mike Abel 13 bis 17 Uhr: Kostenfreie Überfahrt mit dem Rollschiff - auf kleine und große Abenteurer warten eine Urkunde und eine kleine Überraschung, Im Bangert, Veranstalter: Kur- und Verkehrsverein Weilburg e.V. 14 Uhr: "Vom Lustschloss zur Technikakademie: Auf Spurensuche im Schloss Windhof in Weilburg", Jagdschloss Windhof, Johann-Ernst-Straße, Führungen: Oberstudiendirektor Holger Schmidt und Christian Radkovsky, Veranstalter: Staatliche Technikakademie Weilburg und Geschichtsverein Weilburg 17 Uhr: "Auf den Spuren der Garnisonsstadt Weilburg - ein Rundgang zu Denkmalen aus 11 Jahrhunderten Weilburger Militärgeschichte", Stadtführung mit Oberfeldwebel d.R. Ralf Driehaus und Christian Radkovsky, Start: Rathaus Weilburg, Mauerstraße 6/8, Veranstalter: Kreisgruppe Rheingau-Hessen-Nassau der Reservisten der deutschen Bundeswehr und Geschichtsverein Weilburg e.V. 19 Uhr: "Jauchzet Gott - Kantaten und Sinfonien von Johann Sebastian Bach und Christoph Graupner", Konzert mit Dekanatskantorin Doris Hagel, Schlosskirche Weilburg, Veranstalter: Alte Musik im Weilburger Schloss e.V. und Evangelische Kirchengemeinde Weilburg Sonntag, 11. September 10 bis 14 Uhr: Geo-Schatzsuche "Auf den Spuren von Martin Luther und der Reformation in Weilburg", Start und Ende: Tourist-Info Weilburg, Marktplatz, Veranstalter: Tourist-Information und Geschichtsverein Weilburg e.V. 10.30 Uhr: Gottesdienst in der Schlosskirche mit historischen Spielszenen zum "Kadettenmord in Weilburg", Schlosskirche Weilburg, Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Weilburg und alle Kooperationspartner 11 bis 16 Uhr: Offenes Gewächshaus und Begehung des Stadtturmes, Aktionswochenende: Historisches Erbe erleben, Zielgruppe: Erwachsene, Familien, Veranstalter: Schloss und Schlossgarten Weilburg 11.30 Uhr: Eröffnung des Denkmaltages 2022 in Weilburg, Erster Kreisbeigeordneter Jörg Sauer und Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch, Schlosskirche Weilburg, Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Weilburg, Geschichtsverein Weilburg, Stadt Weilburg und alle Kooperationspartner 12 bis 18 Uhr: Führung durch die Terrassengärten mit der historischen Stadtmauer, Präsentation, Veranstalter: Obst- und Gartenbauverein Weilburg e.V. 12 bis 18 Uhr: Führung durch den Histor. Eiskeller, heute Weinkeller, Präsentation, Mühlberg 4, Veranstalter: Oberlahn Winzerverein e.V. 12 bis 13.30 Uhr: Finissage der Ausstellung "Expedition Custine - 230 Jahre General Adam-Philippe de Custine im Schloss Weilburg", Führung mit Mark Scheibe, Kurator, Themenführung, Zielgruppe: Erwachsene, Veranstalter: Schloss und Schlossgarten Weilburg, Anmeldung erforderlich unter Telefon 06471-91270 oder per E-Mail: schloss.weilburg@schloesser-hessen.com 12 Uhr: "Kultur.Spurensuche in der Schlosskirche - Aufs Dach und auf den Turm der Schlosskirche", Führung mit Jan Kramer, Schlosskirche Weilburg, Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Weilburg 12 bis 20 Uhr: "Altes Rathaus - KulturSpur", Marktplatz, aRthaus, Veranstalter: Mike Abel 12 Uhr: Präsentation des umfassend sanierten Kriegerdenkmals Denkmalplatz: Ecke Mauerstraße/Niedergasse, Veranstalter: Bürgerinitiative "Alt-Weilburg e.V. und Stadt Weilburg 13 Uhr: "Auf den Spuren der Garnisonsstadt Weilburg - ein Rundgang zu Denkmalen aus 11 Jahrhunderten Weilburger Militärgeschichte"; Stadtführung mit Oberfeldwebel d.R. Ralf Driehaus und Christian Radkovsky; Start: Rathaus Stadt Weilburg, Mauerstraße 6/8; Veranstalter: Kreisgruppe Rheingau-Hessen-Nassau im Verband der Reservisten der deutschen Bundeswehr und Geschichtsverein Weilburg e.V. 13 Uhr: "Engelmann'sche Mühle (Brückenmühle) Weilburg, Führungen durch Geschichte, Technik und Nachhaltigkeit von Helge Beyer, Start: bei der Steinernen Brücke, Veranstalter: F.W. Engelmann Elektrizitätswerke GmbH & Co. KG 13 bis 17 Uhr: Kostenfreie Überfahrt mit dem Rollschiff - auf kleine und große Abenteurer warten eine Urkunde und eine kleine Überraschung, Im Bangert, Veranstalter: Kur- und Verkehrsverein Weilburg e.V. 14 Uhr: "Kultur.Spurensuche in der Schlosskirche - Aufs Dach und auf den Turm der Schlosskirche", Führung mit Jan Kramer, Schlosskirche Weilburg, Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Weilburg 15 Uhr: "Der Weilburger Kadettenmord - ein außergewöhnlicher Kriminalfall", Vortrag Stadtarchivar Bernd Schrupp, Montabaur, Schlosskirche Weilburg, Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Weilburg und Geschichtsverein Weilburg e.V. 15 Uhr: "Engelmann'sche Mühle (Brückenmühle) Weilburg, Führungen durch Geschichte, Technik und Nachhaltigkeit von Helge Beyer, Start: bei der Steinernen Brücke, Veranstalter: F.W. Engelmann Elektrizitätswerke GmbH & Co. KG 16 Uhr: "Von Denkmal zu Denkmal", Stadtführung mit Hans-Peter Schick, Claudia Seibold und Gerhard Hein, Start: Marktplatz Weilburg, Veranstalter: Kur- und Verkehrsverein Weilburg e.V. 16 Uhr: Orgelkonzert an der historischen Sauer-Orgel, Dekanatskantorin Doris Hagel, Schlosskirche Weilburg, Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Weilburg Digitale Angebote Online ab 9. September: Film: Die Weilburger Schlosskirche mit historischen Spielszenen, Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Weilburg und Geschichtsverein Weilburg e.V. in Zusammenarbeit mit Weilburg TV "Auf den Spuren der Garnisonsstadt Weilburg - ein digitaler Rundgang zu Denkmalen aus 11 Jahrhunderten Weilburger Militärgeschichte", Veranstalter: Kreisgruppe Rheingau-Hessen-Nassau der Reservisten der deutschen Bundeswehr und Geschichtsverein Weilburg e.V.

Es gibt auch zwei Online-Angebote. Ab 9. September gibt es im Netz den Film "Die Weilburger Schlosskirche mit historischen Spielszenen". Veranstalter sind die Evangelische Kirchengemeinde Weilburg und Geschichtsverein Weilburg in Zusammenarbeit mit Weilburg TV. "Auf den Spuren der Garnisonsstadt Weilburg - ein digitaler Rundgang zu Denkmalen aus 11 Jahrhunderten Weilburger Militärgeschichte", von der Kreisgruppe Rheingau-Hessen-Nassau der Reservisten der deutschen Bundeswehr und dem Geschichtsverein Weilburg steht ebenfalls online zur Verfügung.