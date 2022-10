Ganztagsbetreuung für Erstklässler Thema für Fachpolitiker

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Mit vom Kreistag in seiner jüngsten Sitzung in Frickhofen an die zuständigen Ausschüsse verwiesene Themen beschäftigen sich am Montag, 17. Oktober, der Ausschüsse Schule, Aus- und Weiterbildung (17 Uhr) sowie Umwelt, Energie, Klima und Landwirtschaft (18.30 Uhr) im Bürgerhaus in Löhnberg.

Im Schulausschuss geht es um die Festlegung von Standards und Rahmenbedingungen im Rechtsanspruch auf Förderung von Kindern im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027. Wie das Amt für Jugend, Schule und Familie der Kreisverwaltung darlegt, haben ab dem Schuljahr 2026/27 alle Erstklässler Anspruch auf ganztägige Förderung. Dieser erweitere sich in den Folgejahren um je eine Klassenstufe.

Die Kreisverwaltung geht von einem Investitionsvolumen von 35 bis 40 Millionen Euro und derzeit absehbaren Zuschüssen von rund acht Millionen Euro aus. Weil die aktuelle Raumsituation an vielen Schulstandorten nicht ausreichend sein wird, um die Ganztagsbetreuung sicherzustellen, werden Um- und Erweiterungsbauten erforderlich sein. Was die einzelnen Betreuungsangebote betrifft, so hat die Gruppierung der "Linken" im Kreistag einen Änderungsantrag eingereicht, der im Schulausschuss mit behandelt wird.

Kein Mangel

im Winter

Der Umwelt-Ausschuss beschäftigt sich mit dem Antrag der FDP zur Sicherstellung der Gasversorgung und zur Krisenprävention im Landkreis. Der Kreisausschuss soll dazu ein Gesamtkonzept erarbeiten, damit in den Wintermonaten kein Mangel an Gas droht. Außerdem geht es um im Haushalt vorgesehene Maßnahmen zum Klimaschutz und die Tätigkeit des Klimaschutz-Managements beim Kreis.