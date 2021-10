Gastro in Limburg-Weilburg verdient im Schnitt 42 Prozent weniger als alle anderen Branchen

Im Landkreis Limburg-Weilburg verdeinen Mitarbeiter in der Gastronomie nach einer Analyse der Hans-Böckler-Stiftung 42 Prozent weniger als alle anderen Arbeitnehmer aller Branchen. Foto: NGG

LIMBURG-WEILBURG - Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte werden auch in den Gastronomiebetrieben im Landkreis Limburg-Weilburg gesucht. Viele hatten während der Pandemie andere Jobs angenommen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) macht dafür ein Stück weit die schlechte Bezahlung verantwortlich. Die Bezahlung sei unterdurchschnittlich, so die NGG, und verweist auf eine Analyse der Hans-Böckler-Stiftung, die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet hat. Demnach kommen Beschäftigte aus dem Gastgewerbe, die eine Vollzeitstelle haben, im Kreis Limburg-Weilburg auf ein mittleres Monatseinkommen von aktuell 1823 Euro brutto. Branchenübergreifend liege der Median bei Vollzeit im Landkreis bei 3156 Euro.

"Wenn Hotel- und Gastro-Beschäftigte 42 Prozent weniger verdienen als der Schnitt, dann darf sich keiner darüber wundern, dass sie sich in Zeiten der Corona-Krise einen neuen Job suchen. Denn viele von ihnen mussten monatelang mit dem Kurzarbeitergeld auskommen, ein Teil der Beschäftigten ist noch immer darauf angewiesen. Das sind harte Einbußen bei einem ohnehin niedrigen Einkommen", betont Peter-Martin Cox, Geschäftsführer der NGG-Region Rhein-Main. Obwohl die Wirte und Hoteliers ebenfalls stark von den Folgen der Corona-Pandemie getroffen seien, müsse nun alles dafür getan werden, Löhne und Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen. Viele Probleme in der Branche hätten dabei lange vor der Pandemie existiert.

Tarfiverhandlungen

gehen in eine neue Runde

Im Hinblick auf die Tarifverhandlungen, die am 25. Oktober fortgesetzt werden sollen, appelliert die NGG an die Adresse des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Hessen, die Löhne spürbar zu erhöhen, Mitarbeitern Perspektiven zu geben und die Ausbildungsbedingungen zu verbessern. Konkret fordert die NGG für alle Tarifgruppen 140 Euro mehr Gehalt für die kommenden zwölf Monate, was einer Lohnerhöhung von rund acht Prozent entspricht. Die Dehoga war bei der ersten Tarifverhandlung bereit, 2,5 Prozent mehr Lohn zahlen.