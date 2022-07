Gastronomie-Auszubildende kochen und servieren unter strengen Blicken

Beim Prüfungsessen servieren Auszubildende den Gästen, unter ihnen Hedmar und Claudia Schlosser vom Ausbildungsrestaurant Georgs, das in fünf Berufen ausbildet, unter den Augen der Prüfer ein Drei-Gänge-Menü. Foto: Industrie- und Handelskammer Limburg

LIMBURG - 14 Gastronomie-Auszubildende aus dem Landkreis Limburg-Weilburg haben vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) Limburg ihre schriftlichen und praktischen Abschlussprüfungen in den Ausbildungsberufen Koch/Köchin und Hotelfachmann/-frau abgelegt.

In einer vierstündigen schriftlichen Prüfung in der IHK Limburg hatten die Prüflinge bereits am 4. Mai ihr Wissen schwarz auf weiß dokumentiert. Darauf folgten nun vier Prüfungstage, an denen sie ihr praktisches Können unter Beweis stellen mussten. Insgesamt 15 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer nahmen die Prüfungen für sechs Köche und acht Hotelfachleute ab. Ob die Prüfungen bestanden sind, erfahren die Prüflinge bei der Ergebnisfeststellung am 20. Juli. An diesem Tag findet auch die feierliche Zeugnisübergabe im Schloss Hadamar statt.

Im Mittelpunkt der praktischen Prüfungen standen typische Situationen aus dem späteren Berufsleben: So erarbeiteten die Köche auf der Grundlage eines festgelegten Warensortiments ein individuelles Drei-Gänge-Menü, das sie anschließend zubereiten und präsentieren mussten. Für die Hotelfachleute galt es, den Service zu planen und durchzuführen. Dazu zählten die Vorbereitung des Gastraumes, das Servieren der Menüfolge und das Zubereiten, Präsentieren und Servieren der Getränke. Zusätzlich führten alle Prüflinge ein gastorientiertes Gespräch mit ihren Prüferinnen und Prüfern. Ralf Abel, Schulleiter der Adolf-Reichwein-Schule, begrüßte zu Beginn des Prüfungsessens die Gäste. Ehrengast war in diesem Jahr Rüdiger Fredl, der bereits seit 55 Jahren für die IHK Limburg als Prüfer ehrenamtlich tätig ist. IHK-Vizepräsident Stephan Schmidt wünschte den Prüflingen gutes Gelingen und dankte den Vertretern der Ausbildungsbetriebe und der Berufsschulen sowie den Prüferinnen und Prüfern für ihr Engagement in der Berufsausbildung, das wesentlich zur Qualität der dualen Berufsausbildung beitrage. Schmidt verwies zugleich auf den Fachkräftemangel im Gastgewerbe. Der Tourismusbranche in Deutschland gehe es zurzeit glücklicherweise wieder besser.

Zugleich werde jedoch die Gruppe der Auszubildenden in dieser Branche leider immer kleiner: "Ja, die Berufe, die uns heute hier beim Prüfungsessen zusammenführen, sind anstrengend. Zugleich aber sind es interessante Berufe mit großen beruflichen Perspektiven", sagte der IHK-Vizepräsident.

Mehr junge Menschen für eine Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe zu gewinnen und damit Nachwuchskräfte zu sichern, nennt auch die Gastronomenfamilie Schlosser als Ziel: "Ich freue mich sehr über ihre Initiative, mit dem Ausbildungsrestaurant Georgs in fünf verschiedenen gastronomischen Ausbildungsberufen die Ausbildung in unserer Region zu stärken."

Die Idee der Eheleute Hedmar und Claudia Schlosser setze Maßstäbe für die Branche, dankte Schmidt. Hedmar und Claudia Schlosser nahmen als Vertreter des Ausbildungsunternehmens an dem Prüfungsessen teil.